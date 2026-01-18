Los Chicaneros Hijo de 'Los Chicaneros' lanza cariñoso mensaje a su novio y mamá 'Chicanera' así reacciona Nicolás Botero, el hijo de 'Los Chicaneros', sorprendió con un mensaje para su novio Jhon Sequera en una fecha que marca un momento especial para el fotógrafo. Las palabras del 'influencer' provocaron la reacción de Cristina, la matriarca de la famosa familia de las redes sociales, quien no se quedó callada.



Video Nicolás de 'Los Chicaneros' presume a su novio ¡y así gritan su amor!

Nicolás, hijo de Cristina Bravo y Nelson Botero 'Los Chicaneros', lanzó un importante mensaje a su novio este domingo 18 de enero y ante los ojos de todos.

Y es que la fecha ameritó que el joven 'influencer' expresara el amor que le tiene a su pareja.

¿Qué le dijo Nicolás de ‘Los Chicaneros’ a su novio?

El creador de contenido aprovechó las primeras horas de este domingo para sorprender a su novio Jhon Sequera con un mensaje de felicitación por su cumpleaños.

" Feliz cumpleaños a esta persona tan especial, gracias por todo y que todos tus sueños se hagan realidad", escribió el integrante de la famosa familia colombiana de las redes sociales.

Nicolás Botero acompañó sus palabras junto con una foto en la que aparecen juntos y contentos. Además, agregó dos emoticonos de corazones: uno de color lila y otro blanco.

Nicolás Botero de 'Los Chicaneros' le dedicó un cariñoso mensaje a su novio Jhon Sequera con motivo de su cumpleaños. Imagen Nicolás Botero/Instagram



Mientras tanto, su novio replicó el mensaje desde su cuenta de Instagram, sin agregar mayores comentarios de manera inmediata.

La publicación de Nicolás Botero también tuvo reacción en Cristina Bravo, la matriarca de la familia, quien no se quedó callada.

Desde su propia cuenta de Instagram, también felicitó a su 'yerno', quien aparentemente lleva una sana y cariñosa convivencia con 'Los Chicaneros'.

"Feliz vuelta al sol, Dios te cuide siempre", escribió la mamá 'Chicanera' con fotos junto a Jhon que evidencian la relación que tienen con él.

Cristina Bravo de 'Los Chicaneros' reaccionó así al cumpleaños del novio de su hijo Nicolás. Imagen Cristina Bravo/Instagram

¿Quién es el novio de Nicolás de ‘Los Chicaneros’?

Jhon Sequera se presenta en Instagram como "creador digital" y un "amante de la fotografía".

Fue hasta el verano pasado cuando Nicolás comenzó a compartir imágenes cariñosas con él, pese a que el joven había optado por llevar su vida privada.

Por eso, cuando empezó a hacer pública su relación con Sequera, para muchos representó una sorpresa ya que muy poco se sabía sobre su romance con el fotógrafo, con quien se suele intercambiar mensajes de amor en redes.