Olga Tañón revela cómo está la salud de su hija Gabriella tras sufrir “daño cerebral”

Video La hija de Olga Tañón dio a conocer detalles de la enfermedad que le aqueja desde bebé

Olga Tañón compartió cómo se encuentra actualmente la salud de su hija Gabriella, quien en el pasado sufrió “daño cerebral”.

La propia primogénita de la cantante ha compartido que comenzó a presentar problemas de salud cuando únicamente era una bebé.

“Nací muy saludable, pero a mis 6 meses de nacida, el día 19 de diciembre de 1996, comencé a desangrarme y fueron mis primeras transfusiones de sangre y plaquetas”, contó ella en un ‘post’ de Instagram el 30 de agosto de 2020.

¿Cuál es el problema de salud que le detectaron a la hija de Olga Tañón?

Previamente, la intérprete de ‘Es mentiroso’, que ha sido abierta sobre el tema, contó que en una ocasión su hija sufrió 12 convulsiones corridas.

“Ahí fue que Gabriella tuvo un daño cerebral extremo, entre otras complicaciones como el supuesto Síndrome de Sebastián, que después de 10 años dejó de serlo”, dijo en declaraciones de 2012 retomadas por HuffPost entonces.

Olga Tañón contó en aquel momento que su retoño fue diagnosticada con otra condición en 2009, “otra completamente diferente a su daño cerebral ya lo otro que no sabemos lo que es, ya tiene nombre, se llama anemia hemolítica”.

En octubre de 2022, ella reveló que a su hija “actualmente sólo se le descubrió una de las cosas que tenía, la otra de las plaquetas no se sabe”.

“Gabriella desde los seis meses hasta los 20 años estuvo hospitalizada casi cinco o seis veces al año”, dijo durante una entrevista con el periodista Enrique Santos para su canal de YouTube.

Y aclaró: “‘Gaby no tiene autismo, es importante mencionarlo. (Ella) sufrió un ‘delay’ bastante fuerte de muerte de muchas neuronas porque tuvo un foco epiléptico, donde tenía hasta 15 o 16 convulsiones al día que duraban hasta 9 minutos, y ha tenido muchísimas terapias”.

Así se encuentra la salud de la hija de Olga Tañón

Al respecto del estado de salud de su hija Gabriella, quien tiene 27 años, Olga Tañón brindó excelentes noticias recientemente.

“El milagro más grande fue desde que está usando, yo siempre lo he dicho, un suplemento natural que llegó a nuestra vida”, indicó en entrevista para ‘De primera mano’ transmitida este 2 de enero.

“Hace 7 años (que) Gabriella no es hospitalizada y es otra niña, o sea, que inclusive le ha impactado a nivel de neuronas cerebral, que se le afectaron tanto cuando tuvo su foco epiléptico”, añadió.

La llamada ‘Mujer de Fuego’ se expresó “contenta” porque su hija: “Está estable, baila, yo puedo tener, por primera vez en 7 años, una conversación lógica con (ella)”.

“Inclusive, cuando ella comenzó con su condición, los doctores nos decían (que) no podía salir de Estados Unidos, y estoy feliz de que por fin la pudimos llevar un mes completo a Europa, España, o sea, pudo estar con nosotros y estuvo en salud en todo momento”, finalizó.