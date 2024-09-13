Olga Tañón da noticia sobre su hijo al borde del llanto: “El corazón se me quería salir"

Video Olga Tañón tiene una figura envidiable a sus 56 años: así logró su transformación

Olga Tañón se dejó ver en un evidente estado emocional al compartir una noticia sobre su segundo hijo, Indiana.

Este 12 de septiembre, la cantante publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que platicó lo que sucedió.

Olga Tañón “llora” por su hijo Indiana

En el ‘post’, Olga Tañón incluyó un breve clip en el que, primero, aparece mirando hacia el horizonte y con un semblante de preocupación.

“Aquí el maquillaje no importa para nada”, escribió al inicio del mensaje con el que acompañó el video de pocos segundos de duración.

La intérprete de 'Es mentiroso' procedió a explicar que su sensibilidad se debía a que estaba a punto de reencontrarse con Indiana.

“Después de más de 35 horas conduciendo y de no ver a nuestro hijo Indiana por 5 meses, ¡gracias a Dios llegó bien a casa!”, contó.

“Cuando vi su carro, el corazón se me quería salir del pecho”, confesó ella, quien difundió una grabación de ese instante.

Indiana, hijo de Olga Tañón, regresó al hogar familiar. Imagen Olga Tañón/Instagram

La puertorriqueña reconoció que está consciente de que “los hijos se van algún día a hacer sus vidas”, pero puntualizó que igualmente sabe “la falta que hacen”.

“¡Indiana Noa nos dio la sorpresa de llegar después de tantos meses trabajando en otro estado! ¡Ya saben la alegría de todos en la familia cuando lo vimos llegar!”, expuso.

Para el ícono del merengue esta reunión resultó más que emocional: “¡Aún lloro de la alegría que tengo en el alma!”.

“¡Una madre siempre esperará a sus hijos a la hora que sea!”, sentenció, apuntándolo encima del audiovisual que colgó.

Olga Tañón mostró la angustia que vivió antes de reencontrarse con su hijo. Imagen Olga Tañón/Instagram

Tañón comparte a Indiana, Gabriella, quien sufrió “daño cerebral”, e Ian con su esposo Billy Denizard, con el que celebró 23 años de casada en marzo.

Olga Tañón se ha expresado así de sus hijos

En julio de 2022, Olga Tañón habló del amor que le tiene a Gabriella, Indiana e Ian, a quienes ha educado con fuertes valores.

“Cada uno es completamente diferente al otro y a la vez bastante similares en su forma de ser, en sus gustos y en ciertos aspectos de su personalidad”, comentó a People en Español.