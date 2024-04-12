A hija de Niurka la "han comparado con un elefante” y confiesa si sufre por las críticas a su cuerpo

Video Hija de Niurka defiende a las mujeres 'curvy' tras abrir su página de contenido para adultos

Romina Marcos, hija de Niurka, se refirió a las las críticas que sufre por ser una mujer con curvas y reveló que ha enfrentado comentarios tan crueles que hasta la “han comparado con un elefante”.

¿Hija de Niurka sufre por críticas?

La actriz habló sobre los constantes comentarios negativos que ha enfrentado por su cuerpo y en entrevista con TVyNovelas el pasado 8 de abril, señaló que siempre ha aceptado su cuerpo.

“¡Me han comparado con un elefante!”, mencionó Romina Marcos, quien presume orgullosa sus curvas y afirma que unque sí ha adelgazado y en otras ocasiones ha lucido “kilitos y celulitis”, las críticas están siempre presentes.

“Yo he sido todo, he sido gordibuena, he sido una mujer con curvas, he sido una mujer flaca porque bajé de peso hace como cuatro años, pero yo siempre digo que mi cuerpo estuvo en todas las versiones y en cada una de ellas se me criticó, entonces,¿ya qué quiero?, tener salud, darle a mi cuerpo lo que necesita, agradecerle todo lo que hace por mí”, indicó.

Romina Marcos afirmó que su único objetico es mantenerse sana y saludable, porque ya aceptó que “es una mujer con curvas”.

“Hago ejercicios, trato de comer bien, y también vivo la vida y disfruto, también me como un chocolate, una hamburguesa, y me echo una cerveza, porque hay de todo”.

Esta aceptación a su cuerpo la logró por la influencia que ha tenido de mujeres curvilíneas en redes sociales, quienes la inspiran y demuestran “que no es la única” con curvas; además precisó que con el paso de los años se ha dado cuenta que los hombres también encuentran atractivas a mujeres con curvas.

“Siempre he sido una mujer a la que le gusta su cuerpo, por eso lo presumo y me acepto, yo no tengo problemas con los kilitos y la celulitis, porque además, me he dado cuenta que hay hombres que les gusta y que para cada roto hay un descosido”.

¿Hija de Niurka se desnudará por completo en página para adultos?

La media hermana de Emilio Osorio también habló de su reciente incursión en OnlyFans, donde buscará mostrarse lo más auténtica posible y dejará ver detalles de su vida que no presume en Instagram.

“Desnudos muy a mi estilo, chistosos, se van a divertir, verán partes de mi vida que, normalmente, no verán en redes sociales. Sí hay contenido exclusivo, sexy, y a mí me gusta más llevarlo desde lo que soy. No me iría por algo pornográfico, ese tipo de actuación no es la mía”, dijo entre risas a TVyNovelas.

Romina Marcos aceptó que los ingresos que percibe por su material en OnlyFans le han ayudado a cumplir sus sueños y no sólo a pagar la renta como muchos piensan.

“Es un ingreso que lo utilizaré para lo que yo quiera, puede ser que un mes lo use para pagar la renta y al otro mes para subir mis canciones, o sea, sí es una plataforma que me está ayudando a ganar dinero para cumplir mis sueños”.