Hija de la fallecida actriz Mónica Spear habla por primera vez sobre sus padres adoptivos: ¿qué ha sido de ella?

“He tenido mucho conflicto conmigo con mi rol con Maya porque era tío, en un punto viví con ella y Daniela dice que yo era su hermano de cierta forma y obviamente yo no soy mujer, no sé qué significa pasar por este tipo de adolescencia, entonces creo que mi rol es apoyar a Daniela y estar cuando ella está cabizbaja o cuando no tiene esa fortaleza es como, bueno, ahora me toca a mí”, se sinceró.