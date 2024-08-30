Lina Luaces

Hija de Lili Estefan sorprende con radical cambio de look: ahora es rubia y así luce

Lina Luaces mostró cuál fue la transformación que su estilista le hizo a su cabello, el cual se había caracterizado por ser largo y castaño. ¿Ahora la modelo se parece más a su mamá?

Lina Luaces, hija de Lili Estefan, tomó la decisión de renovar su look, que se había caracterizado por una melena larga y castaña.

La modelo de 22 años compartió con sus seguidores de Instagram que actualmente su cabello luce muy diferente y que eso es algo que la tiene entusiasmada.

Hija de Lili Estefan se somete a cambio de imagen

Fue por medio de las historias en la plataforma digital que Lina Luaces dio un vistazo de su proceso de transformación.

En primer lugar, ella colgó una fotografía, desde el salón de belleza, en la que aparece mirando el catálogo de opciones para su pelo.

“Ser una mujer es tan divertido que elegimos nuestro color de cabello de un menú”, escribió para resaltar su emoción.

Unos momentos más tarde, la menor de los retoños de Lili Estefan mostró el resultado de lo que hizo su estilista, Georgina del Pino.

“Obsesionada”, comentó refiriéndose a su melena, ligeramente más corta, en tono rubio cenizo con mechas claras.

Lina Luaces, hija de Lili Estefan, estrenó look.
Lina Luaces, hija de Lili Estefan, estrenó look.
Imagen Lina Luaces/Instagram

Dicho pigmento es uno que su mamá, presentadora de El Gordo y La Flaca, ha llevado durante bastante tiempo, por lo que ahora se parecen más.

Hasta el momento, Lina no ha aclarado la razón que la llevó a refrescar su apariencia y tampoco si tomó a su progenitora como inspiración para la elección final.

Hija de Lili Estefan se pintó el cabello en tonalidad rubio, igual que su mamá.
Hija de Lili Estefan se pintó el cabello en tonalidad rubio, igual que su mamá.
Imagen Lina Luaces/Lili Estefan/Instagram

En marzo, ella contó a sus admiradores que Del Pino se ha encargado de cuidar su pelo desde que tenía solamente 8 años y que también lo hace con el de Estefan.

Hija de Lili Estefan se defendió de las críticas

El pasado mes de abril, Lina Luaces se enfrentó a las críticas luego de que un usuario de la mencionada plataforma digital la señalara por cómo lucía en una instantánea.

“Hermosa, pero los labios un poco de demasiado relleno”, aseveró la persona, ante lo que ella no se quedó callada: “No tengo ningún ‘filler’”.

A inicios de este año, la joven regresó a las pasarelas en el Miami Fashion Week 2024, en el que formó parte del desfile del diseñador René Ruiz.

En el importante día, ‘La Flaca’ no podía faltar y estuvo sentada, junto con su yerno Sean Salazar, en la primera fila, desde donde la grabó en más de una ocasión.

