Lina Luaces

Hija de Lili Estefan vuelve a las pasarelas: su novio y La Flaca estuvieron en primera fila (fotos)

Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, reapareció en las pasarelas de Miami el pasado fin de semana y La Flaca no quiso perderse ni un solo instante al estar sentada en primera fila luciendo orgullosa por su retoño. Pero no fue la única que acudió a verla: también Sean Salazar, novio de la joven modelo.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Lina, la hija de Lili Estefan, triunfa en la Semana de la Moda: así presumió la conductora su éxito

Lina Luaces, hija de Lili Estefan, volvió a las pasarelas de Miami el pasado fin de semana mientras avanza en la consolidación de su carrera como modelo.

Hija de Lili Estefan desfila en el Miami Fashion Week 2024

El Miami Fashion Week 2024 (MIAFW 2024) es uno de los eventos de moda más esperados en el año. La nueva edición se llevó a cabo desde el pasado 24 de enero y terminó el domingo 28.

La única hija de Lili Estefan desfiló el pasado viernes 26 en la pasarela que presentó el diseñador René Ruiz.

Así desfiló Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, en una de las pasarelas del Miami Fashion Week 2024.
Imagen The Grosby Group
Imagen The Grosby Group


El diseñador nació en Cuba, al igual que La Flaca, y emigró a los Estados Unidos a temprana edad, según datos del sitio oficial del MIAFW 2024.

Lina Luaces fue parte de la pasarela del diseñador René Ruiz.
Imagen The Grosby Group
Imagen The Grosby Group


René Ruiz se ha convertido en uno de los diseñadores a los que más acuden celebridades y miembros de la alta sociedad, destacó el evento.

Lina Luaces se ha abierto camino en el modelaje profesional.
Imagen The Grosby Group
Imagen The Grosby Group


Lina Luaces fue apoyada por su querida madre, quien fue captada en primera fila del desfile.

La Flaca estuvo tomando varias fotos a su hija mientras ella hacía gala de sus habilidades como modelo.

Lili Estefan estuvo en primera fila para apoyar a su hija.
Imagen The Grosby Group
Imagen The Grosby Group

Lili Estefan parecía estar muy concentrada en registrar el paso de su retoño en su reaparición en este importante evento.

La Flaca estuvo muy atenta para tomarle fotos a su hija.
Imagen The Grosby Group
Imagen The Grosby Group


Lina Luaces, de 21 años, hizo su debut profesional en el Miami Fashion Week 2019 en la pasarela de la diseñadora dominicana Giannina Azar, según datos de la revista Hola!.

Un año antes había participado en un desfile de la firma italiana Revise Concept en un evento benéfico.

"Yo estoy especialmente feliz en el día de hoy. Vengo de un show de moda que hizo mi hija para la fundación The 65 Roses, este día ha ganado su primer cheque trabajando como modelo", contó Lili Estefan en El Gordo y la Flaca por aquel entonces.

"Lo digo porque creo que esto es muy significativo: el hecho de ganar tu primer pago, sentir que puedes ser independiente y poder ayudar a tu familia en un futuro", explicó.

Novio de la hija de Lili Estefan se hace presente

Lili Estefan no fue la única que acompañó a Lina Luaces durante su participación en el MIAFW 2024. La chica también contó con el apoyo de Sean Salazar, su novio.

La presencia del joven quedó en evidencia en una foto que La Flaca colgó en Instagram en donde aparecen los tres luego de la pasarela de Agatha Ruiz de la Prada.

Sean Salazar, novio de Lina Luaces, se unió a Lili Estefan para acompañar a la joven modelo.
Imagen Lili Estefan/Instagram
Imagen Lili Estefan/Instagram


El chico, de 23 años, no es parte del medio artístico y en marzo próximo cumplirá dos años de noviazgo con la hija de Lili Estefan.

El joven aparenta llevar una relación cercana con la presentadora, ya que incluso ha viajado con ella, Lina y Lorenzo (el hijo mayor de La Flaca).

Sean Salazar viajó con Lili Estefan y sus hijos a Grecia en agosto de 2022.
Imagen Lili Estefan/Instagram
Imagen Lili Estefan/Instagram

Lina, la hija de Lili Estefan, cierra participación en el MIAFW 2024

La pasarela de René Ruiz no fue la única en la que Lina Luaces desfiló el pasado fin de semana.

Cerró su participación en el MIAFW 2024 en el desfile de la diseñadora Giannina Azar, "una de las más prolíficas y reconocidas en el ámbito de la moda internacional", según el evento.

Lina Luaces también fue parte de la pasarela de la diseñadora Giannina Azar.
Imagen Lina Luaces/Instagram
Imagen Lina Luaces/Instagram


Giannina Azar ha presentado su colección en ediciones anteriores de Nuestra Belleza Latina y en diferentes pasarelas del mundo.

Thalía, JLo, Gwen Stefani, Yuri, Chiquinquira Delgado, Britney Spears, Natti Natasha y Maluma son algunas de las celebridades que han acudido a sus diseños.

Video Lili Estefan celebra en grande el cumpleaños 21 de su hija: hasta armó una 'party' en un autobús
