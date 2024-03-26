Halle Berry vivió gran susto cuando fue diagnosticada con “el peor caso de herpes”: esto tenía en realidad

Video A Halle Berry le tomó 14 años hablar del beso que le robó Adrien Brody en los Oscar: le afectó mucho

Halle Berry se sinceró sobre el gran susto que vivió cuando fue diagnosticada con “el peor caso de herpes”. La actriz contó a la primera dama, Jill Biden, el drama de salud por el que atravesó en 2020.

Durante el evento ‘A day of Unreasonable Conversation’, la protagonista de ‘Gatúbela’ recordó que hace 3 años pensó en que podría “saltarse” la menopausia, debido a que consideraba estar en óptimas condiciones de salud.

“Estoy en muy buena forma. Estoy sana... Eso me hace pensar: ‘Oh, puedo soportar la menopausia. Voy a comer bien, hacer ejercicio y me saltaré todo eso’”, declaró el pasado 25 de marzo. “Pero era muy (ingenua) en ese momento. Ojalá supiera entonces lo que sé ahora”, continuó.

Fue entonces cuando Halle Berry recordó el instante en que conoció a su novio Van Hunt y la manera en que terminó en el médico con el “peor” diagnóstico.

“Finalmente conozco al hombre de mis sueños… A los 54 años, encuentro a mi chico. La perimenopausia ni siquiera es un pensamiento en mi mente porque me la estoy saltando, ¿recuerdas? Así que estamos teniendo lo nuestro, tenemos sexo y todo es genial”, señaló.

“Un día tenemos relaciones sexuales con normalidad… Me despierto por la mañana, voy al baño y ¿adivinen qué? Siento como si tuviera hojas de afeitar en la vagina”, señaló.

Fue diagnosticada con “el peor caso de herpes”

Halle Berry aseguró que tras varias pruebas de laboratorio, su médico estaba convencido de que tenía “el peor caso de herpes” -enfermedad de transmisión sexual-. Sin embargo, el tiempo le reveló a la intérprete, de hoy 57 años, que esa sensación era un síntoma de la perimenopausia.

“Él dice: ‘Halle, tienes un chico nuevo, ¿verdad?’ Dije: ‘Sí, estoy muy emocionada’. Él dijo: ‘Otra vez cometiste un error... Tienes el peor caso de herpes que jamás haya visto’”, contó.

Finalmente, Halle Berry reveló a la primera dama que todo se trató de un mal diagnóstico : “Ninguno de nosotros tenía herpes… Después me di cuenta de que era un síntoma de la perimenopausia… Mi médico no tenía conocimientos y no me preparó”.

¿Qué es la perimenopausia?