Halle Berry ¿Halle Berry rechazó petición de matrimonio de su novio? Ella lo aclara La actriz dijo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon si llegará al altar por cuarta ocasión. Se rumoraba que Halle Berry había rechazado casarse con su novio, Van Hunt.



Halle Berry respondió si es verdad que rechazó la propuesta de matrimonio de su novio, Van Hunt, durante su visita a 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', la noche del jueves 5 de enero.

Después de que Jimmy Fallon dijo que Halle Berry tenía una noticia muy feliz que compartir, ella quiso aclarar dichas especulaciones.

"Hay cierta confusión de que él me pidió matrimonio y yo dije que no", explicó la actriz de 59 años para poner en contexto la situación.

Sin embargo, Berry fue enfática al desmentir dicha información: "No, ese no es el caso. No dije que no". La actriz aclaró que la razón por la que aún no han llegado al altar no tiene relación con una falta de interés, sino con la planificación del evento. "Simplemente no tenemos una fecha. Pero por supuesto, dije que sí, me voy a casar con él", afirmó.

Para confirmar que el compromiso es un hecho, la ganadora del Óscar añadió con humor y alegría que su pareja, con quien lleva más de seis años de relación, ya cumplió con el gesto tradicional: "Él le puso un pequeño anillo", dijo mientras mostraba su enorme sortija de compromiso.

Halle Berry se casará por cuarta vez

La actriz de Hollywood y Van Hunt llegarán al altar después de 6 años juntos.

Halle Berry estuvo casada anteriormente con el jugador de Béisbol David Justice, de 1993 a 1997, con el cantante Eric Benét, de 2001 a 2005, y con el actor francés Olivier Martinez, de 2013 a 2016.