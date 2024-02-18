Celebridades

Grupo Duelo sufre fuerte accidente de auto rumbo a Texas: esto se sabe sobre sus integrantes

Grupo Duelo confirmó que "algunos miembros de la agrupación" sufrieron un accidente de auto cuando se trasladaban hacia San Antonio, Texas, en donde tenían programado un concierto este domingo 18 de febrero. Esto se sabe sobre el estado de salud de sus miembros.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video Grupo Duelo continúa defendiendo “la música del pueblo” frente a los nuevos géneros y propuestas

El grupo Duelo confirmó que sus integrantes sufrieron un accidente de auto la madrugada de este domingo 18 de febrero.

Esto mientras se trasladaban hacia su presentación en el Stock Show & Rodeo en San Antonio, Texas.

Así fue el accidente de grupo Duelo

La agrupación de música norteña emitió un comunicado a través de sus páginas de Facebook e Instagram en donde dieron a conocer lo sucedido.

De acuerdo con la información, el accidente ocurrió "en el km. 29 de la carretera Monterrey-Reynosa".

"Como resultado, algunos miembros de la agrupación han sufrido lesiones y fueron trasladados a diversos hospitales de la región metropolitana y ya se encuentran recibiendo atención médica".

Grupo Duelo confirmó a través de este comunicado el accidente que sufrieron algunos de sus integrantes, quienes ya reciben atención médica.
Grupo Duelo confirmó a través de este comunicado el accidente que sufrieron algunos de sus integrantes, quienes ya reciben atención médica.
Imagen Duelo/Instagram


No se especificó de manera inmediata quiénes de los integrantes fueron internados ni tampoco si las lesiones eran graves o si ponían en peligro sus vidas.

Tampoco se ahondó sobre las circunstancias en que habría ocurrido el percance.

Horas antes de la tragedia, Duelo ofreció un concierto en la Arena Monterrey, en México, y a través de sus redes sociales presumieron haber logrado un "'sold out'" (agotado).

Duelo dio un concierto en la Arena Monterrey de México horas antes del accidente que sufrieron rumbo a San Antonio, Texas.
Duelo dio un concierto en la Arena Monterrey de México horas antes del accidente que sufrieron rumbo a San Antonio, Texas.
Imagen Duelo/Instagram


La agrupación, originaria de Roma, Texas, confirmó que la presentación que tenía programada este domingo 18 en San Antonio quedó "cancelada hasta nuevo aviso".

