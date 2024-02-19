Vocalista de Grupo Duelo rompe el silencio tras accidente y detalla estado de salud de las víctimas

Video Grupo Duelo continúa defendiendo “la música del pueblo” frente a los nuevos géneros y propuestas

Oscar Iván Treviño, vocalista de Grupo Duelo, finalmente se pronunció sobre el accidente automovilístico que sufrieron el fin de semana.

La madrugada del domingo 18 de febrero, la agrupación se dirigía a San Antonio, Texas, cuando se accidentaron “en el kilómetro 29 de la carretera Monterrey-Reynosa”, según informaron en un comunicado.

Vocalista de Grupo Duelo habla de cómo están sus compañeros

A horas del suceso, este 19 de febrero, Oscar Iván Treviño compartió en su cuenta de Instagram un video en el que habló de lo ocurrido.

“(En el camino) una de las camionetas donde viajaba parte del ‘staff’ y los muchachos se volcó”, puntualizó el también fundador de la banda.

Él detalló que dos de los integrantes, Iván Manuel Torres, barista, y Pedro Flores, segunda voz, resultaron “los más golpeados”.

“De ahí (el lugar del percance) fueron trasladados al hospital, donde recibieron atención médica. Iván salió herido del costado izquierdo y de un hombro. Ya fue dado de alta, está en casita, se está recuperando”, explicó.

“Mi compadre Pedro, que fue el más lastimado, salió herido de cuatro vertebras de la columna baja y ya fue, ayer mismo, intervenido quirúrgicamente y ahora sí está un poco más estable”, añadió.

Vocalista de Grupo Duelo, Oscar Iván Treviño, habla tras accidente. Imagen Oscar Iván Treviño/Instagram

En esta misma oportunidad, Treviño agradeció a todos los fanáticos de Grupo Duelo por sus mensajes de preocupación y “oraciones”.

“Porque definitivamente Dios hizo un milagro este fin de semana, por la gravedad del accidente y los muchachos ya están un poquito más estables, que es lo más importante”, indicó.

Esposa de integrante de Grupo Duelo habla del estado de salud del artista

Por su parte, la esposa de Iván Manuel Torres, Diana Leal Rodríguez, utilizó la red social para compartir cómo se encuentra él, confirmando que ya no está internado.

“Muchas gracias por sus mensajes, llamadas y muestras de cariño, mi esposo, gracias a Dios, ya fue dado de alta del hospital”, anotó en una historia.

“En estos momentos ya está descansando en casa. Más tarde prometemos contestarles a cada uno, gracias por su preocupación”, finalizó.

Esposa de Iván Manuel Torres explica su estado de salud. Imagen Iván Manuel Torres/Instagram