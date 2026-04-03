Gomita pensó revertir cirugía que la hizo perder peso y puso en riesgo su vida: "Lloré mucho porque no debí"
Araceli Ordaz ‘Gomita’ tenía la esperanza de revertir la cirugía bariátrica a la que se sometió para perder peso y que el pasado febrero puso en riesgo su vida por una complicación.
Araceli Ordaz ‘Gomita’ pensó en revertir la cirugía que la hizo perder peso y puso en riesgo su vida el pasado 5 de febrero.
La ‘influencer’ reveló en TikTok que luego de meses en recuperación por la complicación de salud que sufrió derivada al bypass gástrico que se colocó hace cinco años, por fin había sido dada de alta.
“Ya por fin, gracias a Dios… fue un día difícil ayer, pero ya por fin me atendió el doctor y me dieron de alta. (Ahora) tengo que estarme tomando enzimas digestivas, sí o sí, tengo que estarme tomando probióticos sí o sí”, compartió el 2 de abril.
Aunque ‘Gomita’ celebró estar mejor de salud, se sinceró sobre lo mal que se siente por haberse sometido a una cirugía bariátrica que pensó en revertir luego de estar en riesgo de perder la vida.
“La verdad es que pues lloré mucho, lloré mucho porque hablando con el doctor, pues efectivamente, esta señorita ya no va a poderse quitar la cirugía que trae, o sea, el bypass. Ya lloré mucho porque no debí”, sentenció.
Araceli no dio más detalles sobre su recuperación ni el estilo de vida que deberá de seguir tras ser dada de alta, luego de que en febrero pasado fuera operada de emergencia debido a una hernia de Petersen, una condición grave, pero poco común, que se llega a desarrollar después de una cirugía bariátrica.
El 1 de marzo, la ‘influencer’ confesó en el podcast ‘La pape 2’ que si no la hubieran operando de urgencia habría perdido la vida, ya que su intestino delgado “atrapó al grueso” y eso le estaba provocando serias complicaciones de salud.
“Cuando me hice el bypass, lo hice con la mejor intención de parar todas las cirugías plásticas que me hacía porque engordaba mucho…Entonces, yo dije, bueno: ‘Me voy a hacer el bypass’… Como que no somos conscientes de que hacerte un bypass es volver a nacer porque te vas a volver a enseñar a comer…”, dijo aquella vez.