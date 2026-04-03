Gomita

Gomita pensó revertir cirugía que la hizo perder peso y puso en riesgo su vida: "Lloré mucho porque no debí"

Araceli Ordaz ‘Gomita’ tenía la esperanza de revertir la cirugía bariátrica a la que se sometió para perder peso y que el pasado febrero puso en riesgo su vida por una complicación.

Elizabeth González
Video ‘Gomita’ por fin revela el motivo de la cirugía que la puso entre la vida y la muerte

Araceli Ordaz ‘Gomita’ pensó en revertir la cirugía que la hizo perder peso y puso en riesgo su vida el pasado 5 de febrero.

La ‘influencer’ reveló en TikTok que luego de meses en recuperación por la complicación de salud que sufrió derivada al bypass gástrico que se colocó hace cinco años, por fin había sido dada de alta.

Más sobre Gomita

A Gomita le “volvieron a hacer” el ombligo tras riesgosa cirugía y así lo muestra
0:59

A Gomita le “volvieron a hacer” el ombligo tras riesgosa cirugía y así lo muestra

Univision Famosos
Gomita se defiende de las críticas por su cirugía de emergencia
0:34

Gomita se defiende de las críticas por su cirugía de emergencia

Univision Famosos
Gomita se arrepiente de todas las cirugías estéticas que se hizo: pide perdón por causar tanto dolor
2 mins

Gomita se arrepiente de todas las cirugías estéticas que se hizo: pide perdón por causar tanto dolor

Univision Famosos
‘Gomita’ por fin revela el motivo de la cirugía que la puso entre la vida y la muerte
1:00

‘Gomita’ por fin revela el motivo de la cirugía que la puso entre la vida y la muerte

Univision Famosos
Salud de Gomita estaría “muy deteriorada”: reportero dice que la “agarran del brazo para que camine”
0:56

Salud de Gomita estaría “muy deteriorada”: reportero dice que la “agarran del brazo para que camine”

Univision Famosos
Gomita dice que “su cuerpo está cansado de las cirugías” y su hermano suplica que “dejen de criticarla”
0:49

Gomita dice que “su cuerpo está cansado de las cirugías” y su hermano suplica que “dejen de criticarla”

Univision Famosos
Gomita arremete contra revista que publicó su supuesta muerte: "Pueden asustar a mi abuelo"
0:46

Gomita arremete contra revista que publicó su supuesta muerte: "Pueden asustar a mi abuelo"

Univision Famosos
‘Gomita’ muestra enorme cicatriz tras misteriosa cirugía que la puso al borde de la muerte
0:55

‘Gomita’ muestra enorme cicatriz tras misteriosa cirugía que la puso al borde de la muerte

Univision Famosos
'Gomita' se somete a cirugía y termina a punto “de perder la vida”: imágenes desde el hospital
0:52

'Gomita' se somete a cirugía y termina a punto “de perder la vida”: imágenes desde el hospital

Univision Famosos
Gomita revela que "casi pierde la vida" y muestra impresionante cicatriz: lo que se sabe
1 mins

Gomita revela que "casi pierde la vida" y muestra impresionante cicatriz: lo que se sabe

Univision Famosos

“Ya por fin, gracias a Dios… fue un día difícil ayer, pero ya por fin me atendió el doctor y me dieron de alta. (Ahora) tengo que estarme tomando enzimas digestivas, sí o sí, tengo que estarme tomando probióticos sí o sí”, compartió el 2 de abril.

Aunque ‘Gomita’ celebró estar mejor de salud, se sinceró sobre lo mal que se siente por haberse sometido a una cirugía bariátrica que pensó en revertir luego de estar en riesgo de perder la vida.

“La verdad es que pues lloré mucho, lloré mucho porque hablando con el doctor, pues efectivamente, esta señorita ya no va a poderse quitar la cirugía que trae, o sea, el bypass. Ya lloré mucho porque no debí”, sentenció.

Araceli no dio más detalles sobre su recuperación ni el estilo de vida que deberá de seguir tras ser dada de alta, luego de que en febrero pasado fuera operada de emergencia debido a una hernia de Petersen, una condición grave, pero poco común, que se llega a desarrollar después de una cirugía bariátrica.

El 1 de marzo, la ‘influencer’ confesó en el podcast ‘La pape 2’ que si no la hubieran operando de urgencia habría perdido la vida, ya que su intestino delgado “atrapó al grueso” y eso le estaba provocando serias complicaciones de salud.

“Cuando me hice el bypass, lo hice con la mejor intención de parar todas las cirugías plásticas que me hacía porque engordaba mucho…Entonces, yo dije, bueno: ‘Me voy a hacer el bypass’… Como que no somos conscientes de que hacerte un bypass es volver a nacer porque te vas a volver a enseñar a comer…”, dijo aquella vez.

