Gomita se arrepiente de todas las cirugías estéticas que se hizo: pide perdón por causar tanto dolor
Araceli Ordaz ‘Gomita’ rompió el silencio sobre la complicación médica que sufrió tras someterse a un bypass gástrico para bajar de peso.
Araceli Ordaz ‘Gomita’ confesó estar arrepentida de todas las cirugías estéticas que se hizo en el pasado luego de la complicación médica que sufrió, y que casi le cuesta la vida, tras someterse a un bypass gástrico para bajar de peso.
La ‘influencer’ contó que luego de experimentar un fuerte dolor en el estómago, los médicos tuvieron que intervenirla de emergencia debido a que había desarrollado una hernia de Petersen, condición grave, pero poco común, después de una cirugía bariátrica.
“Me puse a orar y sí dije: ‘Ay, Diosito, yo no me quiero morir, quiero vivir, quiero estar bien, no quiero volver a vivir esto, me arrepiento mucho, te pido perdón porque me hice daño en un órgano porque no debí hacerme una cirugía así, pero pues no hallaba otra salida’”, expresó en su canal de YouTube, el 1 de marzo.
“No sabía qué hacer, mi inmadurez me llevó a hacerme un bypass”, agregó.
Gomita pide perdón
En ese sentido, ‘Gomita’ reveló haberle pedido perdón varias veces a su mamá, quién estaba sufriendo igual o más que ella. De igual manera, se disculpó con sus seguidores.
“Me sentía super culpable… Le pedía perdón a mi mamá, le decía: ‘Perdóname, yo no quería que pasaras esto’, insistió y continuó: “Creo que muchos años cometí el error, como figura pública o como ‘influencer’, de normalizar las cirugías… creo que cometí un gran error y te pido una disculpa…”.
Araceli Ordaz reconoció que la cicatriz que le dejó la operación la hizo entrar en shock, pero no “por la vanidad” sino por no haber cuidado su cuerpo.
“Cuando me vi la herida dije: ‘no mam*s’… ¿por qué chin*** me hice esto?, ¿por qué carajos me lo hice?, ¿por qué no me cuidé?, ¿por qué no aprendí a comer?, ¿por qué no hice ejercicio?, me dio mucho coraje conmigo, mucho mucho”, dijo.
Por último, ‘Gomita’ señaló que la intención de someterse a una cirugía bariátrica hace 5 años fue con la intención de ponerle fin a todas las cirugías y tratamientos estéticos.
“Cuando me hice el bypass, lo hice con la mejor intención de parar todas las cirugías plásticas que me hacía porque engordaba mucho…Entonces, yo dije, bueno: ‘Me voy a hacer el bypass’… Como que no somos conscientes de que hacerte un bypass es volver a nacer porque te vas a volver a enseñar a comer…”, sentenció.