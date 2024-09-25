¿Qué pasó con 'La cuatro' de 'Sábado Gigante'? Pocos saben que fue una exitosa cantante
Gloria Benavides interpretó a 'La cuatro' en 'Sábado Gigante', el programa conducidor por Don Francisco, durante cuatro décadas. Su personaje es recordado con cariño en Chile y otros países, pero su carrera va más allá de esa actuación. Te contamos qué ha sido de 'La cuatro'.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El programa 'Sábado Gigante' fue uno de los más populares en América Latina y prueba de ello es que estuvo al aire durante 53 años. Además de su presentador, Don Francisco, los televidentes recuerdan a una peculiar mujer de cabello rubia: se trata de 'La cuatro', a quien dio vida Gloria Benavides.
¿Quién era 'La cuatro' en 'Sábado Gigante' con Don Francisco?
Antes de interpretar a su famoso personaje ‘La cuatro’, Gloria Benavides tuvo una larga carrera musical que inició cuando era muy pequeña, pues su madre cantaba y tocaba el piano y eso la acercó a esta expresión artística. Desafortunadamente, su mamá falleció cuando ‘La cuatro’ tenía solo tres años y para Gloria la música se convirtió en una manera de honrar su memoria.
Gloria Benavides comenzó a cantar en la radio en su infancia y a los 13 años grabó una canción llamada ‘La gotita’, misma que fue un éxito en todo Chile y la catapultó a la fama.
Cuando la cantante tenía apenas 15 años se casó con otro ídolo juvenil chileno: Pat Henry, quien era seis años mayor. La familia de Gloria Benavides se opuso al matrimonio y, ante la negativa, Henry amenazó con ir al tribunal de menores para conseguir la autorización de casarse con ella.
Finalmente lograron unirse en matrimonio y tuvieron dos hijos, pero se separaron cuando Gloria tenía 19 años. 'La cuatro' se enfrentó a duras críticas por ser una mujer divorciada en aquella época. Sin embargo, su carrera no hacía más que crecer.
En los años 70, Benavides grabó éxitos como 'Porque no fui yo tu primer amor' y 'Princesita de luna'. En esa misma década, la chilena descubrió su talento para la comedia y fue así como entró al programa ‘Sábado gigante’, donde permaneció por décadas.
¿Por qué le decían 'La cuatro' a Gloria Benavides en 'Sábado Gigante'?
Muchos se han preguntado por qué a Gloria Benavides le empezaron a decir ‘La cuatro’. Un rumor apunta a que esto se debe a que Benavides era la cuarta en una serie de personajes femeninos que acompañaban a Don Francisco. Sin embargo, el conductor reveló en su canal de YouTube la verdadera razón detrás del apodo.
“Estaba sentada atrás en el automóvil. La escucho hablar con un dejo chileno y le digo ‘¿eres capaz de hacer eso en la TV?’”
Gloria aceptó y el día del programa -un sábado- se puso una peluca, se pintó unos dientes con marcador y quedó como ‘La cuatro dientes’. Su personaje fue un éxito:
“Cuando vino a Estados Unidos también empezó como ‘La cuatro dientes’ y fue un éxito. Pero el auspiciador, que era Colgate, dijo ‘yo no lo auspicio’, entonces ella se puso los dientes y se quedó para siempre como ‘La cuatro’”.