‘La Cuatro’ de Sábado Gigante celebra importante noticia tras confesar su “tristeza profunda”

Gloria Benavides, quien interpretó a la eterna compañera de Don Francisco, compartió su felicidad ante un merecido reconocimiento que le ha sido otorgado.

Por:Dayana Alvino
Video La triste razón por la que Gloria Benavides no volvió a interpretar a ‘La Cuatro’

Gloria Benavides, mejor conocida como ‘La Cuatro’ del desaparecido programa Sábado Gigante, está ‘de manteles largos’ a sus 76 años.

Fue la propia comediante quien compartió en su cuenta oficial de Instagram que está celebrando una gran noticia.

‘La Cuatro’ recibe “merecido” reconocimiento

Por medio de un emotivo mensaje, ‘La Cuatro’ dio a conocer que ha sido homenajeada por una importante publicación con un galardón.

“Tremendamente honrada, feliz y orgullosa por el reconocimiento de hoy en El Mercurio como una de las ‘100 Líderes Mayores 2024’”, escribió este 8 de diciembre.

La actriz, quien actualmente estelariza la puesta en escena ‘Viejas de Mierda’, explicó el valor de esta condecoración.

“Este premio, que ya va en su 4era versión, significa mucho más que un reconocimiento a la trayectoria”, afirmó.

“Sino también el re-significar el paso de los años y valorar nuestra experiencia, vigencia, capacidad de reinventarnos, ser personas activas y apasionadas por nuestras profesiones u oficios”, añadió.

Gloria Benavides afirmó sentir “alegría” porque su país, Chile, “avanza a valorar la historia y a nosotros como seres vivientes que somos parte de ella y que día a día contribuimos a nuestra sociedad”.

“¡Muchas gracias y felicitaciones a tod@s los reconocidos de este año!”, concluyó su misiva quien interpretara a la eterna compañera de Don Francisco.

'La Cuatro' celebró formar parte de los ‘100 Líderes Mayores 2024’.
En la sección de comentarios del ‘post’, usuarios de la red social llenaron de halagos a la también cantante: “Es una tremenda artista, mujer, mamá y abuela”, “Muy merecido” y “Usted ha sido una líder positiva”.

‘La Cuatro’ confesó su “tristeza profunda”

En septiembre, ‘La Cuatro’ se sinceró, en entrevista con CNN Chile, acerca de lo complicado que le resultó el final de Sábado Gigante, ocurrido en 2015.

“Eso fue como si se me hubiera abierto el piso, caí en una tristeza profunda porque yo tenía un equipo de gente que trabajábamos juntos tantos años, como 60 personas, que quedaron sin empleo”, dijo.

Recordó, además, que en la realización de la última emisión tanto ella como sus compañeros de elenco lloraron mientras se despedían de las personas que estaban presentes.

“La gente gritaba ‘no te vayas Cuatro’, ‘te queremos’”, narró, “fue demasiado fuerte la experiencia de la despedida, muy violento”.

Sábado Gigante InicioDon FranciscoMario Luis Kreutzberger BlumenfeldFamosos

