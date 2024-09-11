‘La Cuatro’ de Sábado Gigante reaparece y confiesa “una tristeza profunda”

Video La triste razón por la que Gloria Benavides no volvió a interpretar a ‘La Cuatro’

Gloria Benavides fue uno de los rostros más queridos de Sábado Gigante gracias a su divertida interpretación de ‘La Cuatro’, fiel compañera de Don Francisco.

Aunque la comediante ha continuado con su carrera en el mundo del entretenimiento tras la desaparición del popular ‘show’, en septiembre de 2015, no ha retomado en la televisión a su personaje.

“‘La Cuatro’ está guardada en el clóset, tal cual quedó, pero la mandé limpiar; la peluca está como que va a salir a actuar, nunca más la he usado”, dijo a El Gordo y La Flaca años atrás.

Este 2024, la actriz de 76 años reapareció para compartir cómo se encuentra actualmente y hablar de lo que significó para ella el final de la icónica emisión de Univision.

‘La Cuatro’ revela “una tristeza profunda”

Gloria Benavides brindó recientemente una entrevista para CNN Chile, en la cual abordó lo importante que es ‘La Cuatro’ para ella.

“Me abrió las puertas de muchos lugares. La gente añora reír, entonces ella los hizo reír, entonces ahí entré por otro lado”, afirmó.

Gloria Benavides, 'La Cuatro', continúa trabajando en el medio artístico. Imagen Mezcalent y Noticias del Sur/Fcebook

La también cantante compartió que, además del reconocimiento, con el dinero que ganó encarnando su papel por casi tres décadas pudo forjar sus bienes.

“A mí me dio la posibilidad de comprar mi casa, pagar los créditos hipotecarios, a 20 años, y universidad”, explicó.

Recordando la salida del aire de Sábado Gigante, ella se sinceró acerca de lo complicado que le resultó a nivel emocional.

“Eso fue como si se me hubiera abierto el piso, caí en una tristeza profunda porque yo tenía un equipo de gente que trabajábamos juntos tantos años, como 60 personas, que quedaron sin empleo”, dijo.

El tener que decir adiós del público, esto mientras caminaba junto con el resto del elenco por una alfombra roja hacia un autobús que tenía ‘hasta siempre’, igualmente sumó a su dolor.

“Habíamos prometido que nadie iba a llorar para que no fuera un programa de lágrimas... La gente gritaba ‘no te vayas Cuatro’, ‘te queremos’”, narró.

“Todos (estaban) llorando, me estiraban los brazos y yo tragando fuerte. Hasta cuando ya iba llegando al bus, ya no pude más, me acuerdo y me da mucha pena”, agregó.

En esta oportunidad, Benavides corroboró que no ha vuelto a personificar a ‘La Cuatro’ en estos más de ocho años: “Fue demasiado fuerte la experiencia de la despedida, muy violento”.

¿Qué hace ahora ‘La Cuatro’?

Actualmente, Gloria Benavides forma parte de la puesta en escena ‘Viejas de mierda’ y de la agrupación Los Inolvidables de Siempre, interpretando sus temas.