Famosos ¿Giuseppe Benignini se burló de la muerte de la sobrina de Michael Flores? Así reacciona El modelo venezolano emitió una declaración luego de que fuera objeto de una ola de críticas, tras el fallecimiento de la pequeña Laïa, cuyo tío es el artista urbano.





Video Momento en que el 'influencer' Michael Flores se habría enterado del mortal accidente de su sobrina

El reconocido modelo Giuseppe Benignini finalmente reaccionó a la ola de críticas que está recibiendo por supuestamente haberse burlado de la muerte de la sobrina de Michael Flores.

El venezolano publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se pronunció acerca de la fuerte polémica y dejó clara su versión de los hechos.

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¿Giuseppe Benignini se burló de la muerte de la sobrina de Michael Flores?

La tarde de este 8 de junio, en redes sociales y medios de comunicación, como el programa dominicano ‘De extremo a extremo’, se difundió un mensaje que alegadamente Giuseppe Benignini escribió en X.

“Cada vez que alguien ha intentado hacerme daño, Dios es quien me defiende y lo hace pagar muy caro, incluso hasta con muerte. Ya va uno, seguiré esperando… Salmo 84:11”, se lee en la imagen mostrada.

En la emisión de ayer del mencionado televisivo, el presentador Moisés Salce indicó al respecto que: “Hay gente que es inhumana, que es animal, como Giuseppe, que están diciendo que se estaba burlando o alegrando de la muerte de esa niña”.

En las plataformas digitales, los señalamientos en contra de Benignini no se hicieron esperar por lo que, hace unas horas, él rompió el silencio.

En su perfil de TikTok, subió un clip hablando a la cámara para desmentir que él haya emitido una misiva con relación a la tragedia que atraviesa Michael Flores.

“La mejor decisión que pude tomar fue haberme ido de República Dominicana porque la gente allá es mala. Esta portada, y como 300 más, están viral en todo el país con algo que supuestamente yo dije”, declaró.

“Ahora mi pregunta es: yo quiero que ellos me muestren dónde me burlé de la muerte de la sobrina de Michael. Para comenzar, ni sabía de esa información de lo que estaba pasando”, agregó.

Él argumentó que “hace un mes” tomó la decisión, y así lo ha hecho, de “no hablar nada” de lo que ocurra en dicha nación.

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“Luego me enteré porque mi mujer fue la que me dijo lo que estaba pasando. No tenía yo conocimiento de nada”, enunció.

“Es tanto así que yo no tengo cuenta de Instagram desde hace como dos o tres semanas atrás”, afirmó, mostrando prueba de que le fue suspendida.

Giuseppe Benignini niega alegrarse por la muerte de la sobrina de Michael Flores

Además de manifestar que le sorprende que la gente “se crea todo”, aseveró que con la inteligencia artificial una “supuesta publicación la puede hacer cualquier persona”.

“¿Cómo me voy a alegrar de la muerte de una niña de cinco años cuando tengo una hija que también es pequeña, que tiene dos años? ¿En qué cabeza cabe eso?”, argumentó.

El creador de contenido afirmó que no tiene problemas con Michael Flores y que tampoco es su “gran enemigo”, como han reportado.