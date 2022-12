Mamá de Geraldine Bazán explicó por qué la actriz decidió alejarse de su papá

Desde el inicio de su carrera, Geraldine Bazán ha tenido el apoyo y cariño de su mamá Rosalba Ortiz, quien en ocasiones ha desatado polémica por sus declaraciones sobre Gabriel Soto e Irina Baeva.

La señora Rosalba no teme en expresar su sentir y opiniones ante la prensa. En varias de sus entrevistas, da detalles sobre la vida de su hija y en su más reciente charla pública habló un poco sobre el papá de Geraldine, el señor Manuel Antonio Bazán Canabal.

La razón por la que Geraldine Bazán se alejó de su papá

En varias entrevistas ha hablado sobre su faceta como mamá soltera y la niñez de su hija; y en su más reciente charla con ‘Ventaneando’, el 27 de diciembre de 2022, dio detalles sobre los papás de sus hijos y su decisión de criarlos sola.

“Si algo no funciona para qué quieres tener a la pareja con la que no vas a concordar en cuanto a educación, las finanzas, el tiempo. Y sí, tomé la decisión de continuar la vida con mis hijos [sola]".



En ningún momento alentó a Ángel y Geraldine a terminar su relación con sus respectivos padres, inclusive los alentaba a tener un contacto constante con ellos.

“Recuerdo que a mi hija le decía, ‘Háblale a tu papá es su cumpleaños, es Navidad, Año Nuevo' y sí le hablaba”.



Desafortunadamente, con el paso del tiempo, la relación padres-hijos llegó a su fin. “Fue decisión de ellos [de mis hijos]”, contó Rosalba.

En este sentido, doña Ortiz ahondó un poco más sobre por qué Geraldine optó por alejarse de su papá.

“Llegó un momento en que ella me dijo 'Mamá, los hombres exigen su responsabilidad cuando pagan, cuando son proveedores. Si no dan, andan por allá haciendo otras familias y otras relaciones. Entonces a mí no me interesaba que me pagaran por mi tiempo, silencio y mi tranquilidad".

A pesar que actualmente no existe una vínculo cercano con los padres de sus hijos, Rosalba Ortiz contó que sí saben dónde se encuentran actualmente.

“El papá de Geraldine vive en Guadalajara, y el de Ángel vive en Estados Unidos”.



Como mamá soltera, la señora Ortiz se dedicó por completo a sacar a sus hijos adelante y apoyarlos en cada momento.

“Me llevó mucho tiempo estar con ella [Geraldine]. Ir a los castings, venir, ir a las entrevistas, regresar, trabajar. Me acuerdo. No sé ahora cómo le hacía. Antes no teníamos redes sociales, WhatsApp ni teléfono celular”.

Estar al pie de cañón a lo largo de la trayectoria artística de su hija sin duda ha rendido frutos.

Actualmente Geraldine goza de una reconocida carrera actoral con múltiples papeles en telenovelas como su reciente participación en ‘Corona de Lágrimas 2’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX).

Cuéntanos, ¿qué opinas sobre la razón por la que Geraldine se alejó de su papá?