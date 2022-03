Mamá de Geraldine Bazán dice que Gabriel Soto es "un buen hombre" y la actriz reacciona

El 8 de marzo Rosalba Ortiz reconoció que, a pesar de la polémica separación de su hija y Gabriel Soto, el actor " no es malvado, es una buena persona, como siempre lo he dicho y lo he defendido […] Ya les dije, sí tuvo sus 'errorsones', pero él ya sabrá y allá a Dios entregará cuentas, pero de que se porta bien con sus hijas y conmigo bien", dijo a la prensa, reportó 'Ventaneando'.