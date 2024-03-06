Gal Gadot anuncia el nacimiento de su cuarta hija: revela que su embarazo “no fue fácil”
La protagonista de La Mujer Maravilla se convirtió en madre de una niña. Ori es el nombre de la bebé, de quien mantuvo su embarazo en secreto.
La tarde de este miércoles 6 de marzo, Gal Gadot anunció el nacimiento de Ori, su cuarta hija, fruto de su matrimonio con Yaron Varsano.
La protagonista de ‘La Mujer Maravilla’ reveló en su publicación de Instagram que su cuarto embarazo no fue “fácil”, dejando abierta la posibilidad de que esa hubiera sido la razón por la que lo habría mantenido en secreto.
“Mi dulce niña, bienvenida. El embarazo no fue fácil y lo superamos. Has traído tanta luz a nuestras vidas, haciendo honor a tu nombre, Ori, que significa ‘mi luz’ en hebreo. Nuestros corazones están llenos de gratitud”, expresó.
Gal Gadot acompañó su publicación con una fotografía en la que aparece abrazando a su pequeña; la imagen habría sido tomada estando ella aún en la sala de parto.
“Bienvenida a la casa de las chicas… Papi también es bastante guapo”, sentenció la intérprete de ‘Diana Prince’.
¿Quiénes son las hijas de Gal Gadot?
Desde hace más de 10 años, Gal Gadot está casada con el productor Yaron Varsano, fruto de este matrimonio han nacido sus otras tres hijas: Alma, en el 2011; Maya, en 2017, y Daniella, en 2021.