¿Cómo es la relación de Gabriel Soto con Geraldine Bazán a 6 años de su divorcio?

"Imagínate, mi hija grande ya tiene 14 años ya estoy en adolescencia, increíble, mis hijas son mi vida entera, siempre lo he dicho, siempre estoy presente, siempre estoy con ellas. Afortunadamente con su mamá me he puesto de acuerdo para estar la mitad del tiempo con ellas, entonces, son mi todo, te digo, con Elissa estoy en la adolescencia total, en otra etapa, Miranda todavía está chiquita, tiene 9 años, disfrutándola mucho todavía", declaró en entrevista con 'De primera mano' el pasado 5 de junio.