¿Gabriel Soto está celoso del novio de su hija? El actor hace confesión sobre su yerno

En febrero pasado, Elissa Marie, primogénita de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, cumplió XV años y a la par que destapó que no deseaba la tradicional fiesta, la adolescente reveló que ya tenía novio.

Ante el romance de la adolescente, el protagonista de 'Mi camino es amarte', telenovela que puedes ver en ViX, hizo una confesión sobre su yerno detallando el gran cariño que siente por el joven.

En entrevista con 'De Primera Mano' este 11 de marzo, el actor compartió que "tomó a bien" el primer amor de Elissa Marie, pues afirmó que conoce al joven y considera que es "muy bueno".

"Lo tomé bien, es un chavo muy bueno. Es muy amigo de un sobrino mío, entonces es muy conocido de la familia. Es un chavito que le gusta mucho el deporte, es estudioso, su familia es muy educada, los conozco muy bien", afirmó.

El histrión afirmó que no le molesta en lo absoluto la relación de su hija, pues la ve feliz y plena.

"Entonces mientras sea un niño que le haga bien a mi hija y que la vea feliz, yo la voy a apoyar siempre", sentenció.

¿Gabriel Soto siente celos de su yerno?

Al ser cuestionado sobre si siente celos del novio de su primogénita, el prometido de Irina Baeva sonrió y destapó que sí, aunque afirmó que son "celos normales".

" Lo normal de un papá, pero contento porque la veo muy contenta", precisó Soto, quien al igual que Geraldine Bazán ha destacado en entrevistas anteriores que apoyan a Elissa Marie en su primer amor porque la ven contenta.

Gabriel Soto confiesa si Irina Baeva tenía prohibido publicar fotos con sus hijas

El actor también se refirió a los rumores que surgieron desde su divorcio con Geraldine Bazán, en 2018, cuando se especuló que Irina Baeva tenía prohibido convivir con sus hijas o tomarles fotos para publicarlas en redes sociales. Al respecto, el actor fue contundente y destacó que jamás hubo esa prohibición.

