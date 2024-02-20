Gabriel Soto

Gabriel Soto confiesa todo sobre el novio de su hija y dice cómo es en su papel de suegro

El exesposo de Geraldine Bazán reveló qué siente ahora que Elissa Marie está estrenando novio.

Univision picture
Por:Univision
Video Así celebró la hija de Geraldine Bazán sus XV años: no tuvo la tradicional fiesta

Meses antes de cumplir XV años, Elissa Marie, hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, destapó que estaba estrenando novio, de quien ahora habló el actor

Minutos antes de abordar un avión rumbo a Miami, el protagonista de telenovelas tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación, a quienes les confesó todo sobre su yerno, quien afirmó es “amigo de su familia”.

Es un buen chavo, es amigo de la familia, mi sobrino es su mejor amigo, es deportista”, comentó el prometido de Irina Baeva a Despierta América este 19 de febrero.

Gabriel Soto opina del noviazgo de su hija mayor

En la misma entrevista, Gabriel Soto fue cuestionado sobre cómo ha manejado esta etapa en la vida de su primogénita, quien ha evitado dar detalles de su primer noviazgo.

El galán de telenovelas destacó que está consciente de que es parte de la vida.

“Apoyarla (ahora que tiene novio), es parte del proceso de la vida, hay que ser abierto de mente. Mientras ella esté feliz, está bien”, comentó.

Afirmó que lo único que hace es tener una gran comunicación con su primogénita y estar pendiente de quiénes y cómo son las personas con las que se están relacionando.

“También ver como padre con quién se juntan, quiénes son las personas que están cerca de tus hijos y mientras sean personas positivas que les hagan bien y que ellos estén felices, yo siempre la voy a apoyar”, indicó.

Al ser cuestionado sobre cómo es en su papel de suegro, Gabriel Soto fue contundente.

“Pongo límites como cualquier padre, pero trato de darle su libertad, que esté bien, darle su espacio, que se sienta feliz, cómoda. Yo agradezco la comunicación que tengo con mi hija, tenemos una comunicación muy especial”, puntualizó.

La hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán confirmó que estrenaba novio

Fue en enero pasado que Elissa Marie se reunió con la prensa durante un evento de moda y destapó que ya tenía novio.

“Sí, ya tengo novio y nada, estoy muy feliz, muy contenta y es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar, por ahorita”, detalló la primogénita de Gabriel Soto, quien en julio pasado comentó que su hija ya estaba interesada en un niño de su escuela.

“Ya está con el tema del niño que le gusta y que si el niño que le manda florecitas y que le manda mensajitos y que todo eso”, comentó el galán a Despierta América.

