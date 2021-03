Elissa, la hija mayor de Gabriel Soto, se preocupó por él cuando salió a la luz su video íntimo

El actor compartió que su hija, quien se encuentra grabando la telenovela 'Si nos dejan' , entendió la situación y lo apoyó en todo momento: "Lo tomó muy bien, me dijo: 'A ver papá, todos los niños lo hacen, no te preocupes por mí, más bien yo estoy preocupada por ti , ¿tú cómo estás?'". Soto agregó que no sabía cómo tocar el tema y reconoció, " subestimé su respuesta y la verdad fue maravilloso", pero tras aclarar las cosas se sintió "mucho mejor".

El prometido de Irina Baeva dejó claro que, a pesar del escándalo del video, dio la cara porque "no hizo nada malo" y comentó que inició un proceso legal: "No está mal grabarse, es mi intimidad, yo puedo hacer lo que quiera. La cosa es quién lo filtró y ese es un delito grave que ya ahorita en México hay una ley que se llama Ley Olimpia que meten a la cárcel a las personas que filtran este tipo de videos y que lo difunden. De hecho ya levanté una demanda".

Finalmente, dijo que sus compañeros de telenovela se mostraron "súper respetuosos, apoyándome", situación que lo ayudó a enfrentar la situación: " No quería salir, pero no tenía de otra, te levantas en la mañana y dices: '¡Qué pesadilla!', hay que salir y afrontar la realidad de las cosas, y pues a dar la cara porque no hice nada malo, no tengo nada que esconder", sentenció.