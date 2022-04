¿Frida Sofía tiene nuevo novio? Esto es lo que sabemos de su supuesto galán

“Sabía que él me embarazó para estar [con dinero] para siempre. Yo le dije en Año Nuevo, me dijo que tomaría un avión, él estaba en Los Cabos. Pero pasaron las horas y veo en el Instagram que estaba de fiesta. Y yo en mi cama, hecha mierda, sola, es lo más feo, de verdad. Lo más feo que me ha pasado en mi vida”, explicó la cantante.