¿Francisca ya tuvo a su segundo bebé?: la presentadora da reveladora noticia sobre su estado

La presentadora no solamente respondió si es verdad que ya dio a luz a Franco Raffaele, sino que también reveló la enfermedad que actualmente la afecta.

Francisca Lachapel compartió una actualización sobre su estado de salud luego de que se especulara que ya había dado a luz a su segundo bebé, Franco Raffaele.

La presentadora de Despierta América ha afirmado previamente que el hermanito de Gennaro llegará a este mundo este mes de febrero.

Francisca responde si ya tuvo a su segundo bebé

Después de que surgieran rumores, Francisca recurrió a sus Historias de Instagram para contestar si en verdad ya nació Franco.

“Aún sigo embarazada”, escribió la exreina de belleza, quien este lunes 5 de febrero no apareció en la emisión del matutino de Univision.

La también actriz, de 34 años, reveló asimismo que actualmente su bienestar se ve afectado por una enfermedad, aunque no sería de gravedad.

“Y ahora con gripe, por si tenían el pendiente”, apuntó antes de colocar un emoji de carita carcajeándose. “¡Buen día para todos!”, finalizó.

Francisca habla de su segundo embarazo a días de dar a luz a Franco Raffaele.
Francisca habla de su segundo embarazo a días de dar a luz a Franco Raffaele.
Imagen Francisca/Instagram

Fue en agosto del año pasado cuando, junto con su marido Francesco Zampogna, anunció que estaba en la ‘dulce espera’.

“Di gracias a Dios, dije: ‘¡Por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá!’. ¡Qué nervios!”, contó a People en Español acerca de lo que hizo tras enterarse de la noticia.

Francisca en los últimos detalles para el nacimiento de Franco

Por medio de un video publicado en su canal de YouTube, Francisca dio a conocer que ya estaba preparando la recámara en la que dormirá Franco Raffaele.

Ella explicó que utilizará la cuna que tiene de Gennaro, quien a sus casi tres años ya descansa en su propia habitación y privacidad.

Para su propia comodidad, la comunicadora adquirió un sofá reclinable, en el que podrá acurrucarse con el pequeño durante momentos del día y, principalmente, la noche.

Ella de igual forma ya tiene la ropita, en tonos azul y blanco, que le pondrá a su retoño para su salida de la clínica y los días posteriores.

“Me falta el conjuntito amarillo, que es con el que, por lo menos los dominicanos, sacamos a los niños del hospital porque les da buena suerte”, confesó.

Lachapel expuso que, dado que en pocas semanas se mudará de casa, no considera necesario decorar el espacio destinado al nene.

“(En la otra residencia a la que nos iremos) sí le tengo un cuarto que es estrella, bello para él”, adelantó visiblemente emocionada.

Hasta el momento, Francisca no ha desvelado si hay una fecha exacta para el nacimiento de Franco ni tampoco si eso sucederá o no por medio de una cesárea.

