Francisca mostró cómo acabó tras cuidar a Baby Gennaro: muchas mamás se sentirán identificadas

El 7 de julio de 2021, la dulce espera terminó y la presentadora de Despierta América se convirtió en mamá del pequeño Gennaro, quien nació como fruto de su matrimonio con Francesco Zampogna.

Desde entonces, el nene de 11 meses se ha ganado el cariño de los fans de su mami y, como otros hijos de famosos, se ha convertido en todo un mini-influencer con más de 140 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Francisca quedó rendida tras cuidar a baby Gennaro: su foto es de lo más tierna

A través de sus historias de Instagram, la originaria de República Dominicana compartió una fotografía a través de sus historias de Instagram en la que dejó ver cómo terminó luego de cuidar a su bebé.

“Yo cuando finalmente Gennaro se va a dormir. ¡Dios mío!”, fue la breve descripción con la que la también actriz acompañó la imagen en la que aparece dormida sobre la alberca de pelotas de su retoño.



Al respecto, el 15 de marzo de 2022, Francisca admitió con sus más de tres millones de seguidores cómo ha vivido esta preciosa etapa como mamá.

“Es lo más hermoso de la vida, es lo más cansado de la vida también, pero es muy especial. Sobre todo ahora que, por ejemplo, Gennaro tiene ocho meses y ya está grandecito y ya uno va viendo su humor, su personalidad, es muy lindo”.

Francisca es una súper mamá: sus momentos con Gennaro enternecen redes

En más de una oportunidad, Francisca ha mostrado las bellas experiencias que vive con su primogénito.

Por ejemplo, el 14 de mayo de 2022 publicó una grabación en la que aparece en una tierna videollamada con su bebé.

De inmediato los internautas no dudaron en señalar que Gennaro “está orgulloso” de la presentadora de Despierta América, quien se encontraba trabajando.

“¡Lo más difícil…! Haciendo lo que me apasiona y extrañando a lo que más amo, mi muchachito", escribió en Instagram.

“Qué ternura de niño”, “Qué preciosidad”, “Qué linda relación con tu bebé”, “Dios los bendiga”, “Qué hermoso, Francisca”, “Me encantan”, “Qué fuerte eres” y “Ese es el sacrificio de nosotras mamá trabajadora, te entiendo”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans al pie del posteo.



Previamente, el 14 de noviembre de 2021, el pequeño presumió una foto junto a su famosa madre en su perfil de Instagram, en ella aparecen ambos abrazados y sonrientes.

“Mi mamá hace hasta lo imposible para hacerme reír… y bueno… a veces lo logra. ¡Me encanta hacerme el difícil!”, se lee en el pie de foto.

“Francisca, me hace feliz ver tu felicidad”, “Absolutamente divinos”, “Su sonrisa”, “La foto más bonita que he visto de ustedes dos”, “Bendiciones infinitas”, “Bello”, “Morí de amor” y “Tu misma chispa”, fueron los cariñosos mensajes que se leen en redes.

¿Francisca tendrá otro bebé?

El 1 de enero de 2022, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, Francisca habló sobre sus planes a futuro y si desea convertirse en madre de nueva cuenta.

“Más pronto de lo que se imaginan”, fue la misteriosa respuesta que la actriz dio a internautas. Asimismo, en una entrevista con la revista ‘Hola’, Francisca confesó que está lista para tener más bebés.

“En el embarazo yo no me sentí tan bien y yo pensé que después del embarazo yo jamás me volvería a embarazar, yo decía ‘esto no es como me dijeron…’, pero a mí ya se me olvidó eso, estoy ready para embarazarme y tener el otro”, dijo.

Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu momento favorito de Francisca y baby Gennaro?