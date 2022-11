La evolución de Aracely Arámbula a través de sus telenovelas: pasó de una jovencita a mujer

Este 2022 ha sido un año de muchos éxitos para Aracely Arámbula, pues, por un lado, regresó a las pantallas con ‘La Madrastra' . Además, está próxima a estrenar su primera serie en un servicio de streaming.



Por si eso no fuera poco, la estrella de 47 años ha aprovechado las múltiples entrevistas que le han hecho recientemente para sincerarse sobre cómo es su relación con sus hijos, quienes ya están en plena adolescencia.



Con motivo de estos éxitos, repasamos cómo ha sido su carrera.

La evolución de Aracely Arámbula a través de sus telenovelas

La originaria de Chihuahua debutó en los melodramas a mediados de los 90: en producciones como ‘Prisionera del amor’, ‘Acapulco, cuerpo y alma’ y ‘Canción de amor’, tuvo pequeñas apariciones.



Sin embargo, no fue sino hasta 1996 cuando participó en una exitosa producción: ‘Cañaveral de pasiones’, donde le dio vida a Leticia Cisneros.



Otro de los primeros papeles más destacados de Aracely Arámbula en las telenovelas fue como la versión joven de Leonarda Ruán, que en su etapa adulta era interpretada por Verónica Castro, en 'Pueblo chico, infierno grande'. Un dato que quizá no todos los fans sepan es que, desde entonces, ambas artistas mantienen una amistad muy cercana.



‘La Chule’ se fue abriendo camino en los sets de grabación gracias a su talento y belleza por igual. Así fue como en 1998 llegó su primer protagónico, ‘Soñadoras’ (que puedes ver gratis y completa en ViX).



Nadie puede negar el éxito que dicho melodrama, pues Jacqueline hasta se convirtió en todo un referente de moda a finales de los 90.



Con el nuevo siglo, Aracely Arámbula no hizo más que consolidarse dentro del mundo de los espectáculos. Uno de sus primeros éxitos de la década llegó de la mano de Fernando Colunga, con quien trabajó en ‘Abrázame muy fuerte’ (cuyos capítulos puedes disfrutar gratis en ViX).



Un dato que pocos saben de dicha telenovela es que ‘La Chule’ pasó un gran susto mientras graba una de sus escenas: según contó en una ocasión, mientras filmaban en una cascada, se acercó al borde para saludar a los fans y, cuando menos lo esperaba, la corriente la arrastró.



Afortunadamente para ella, su compañero de escenas se encontraba a solo unos metros de distancia y le ayudó a pararse.



Si bien su carrera iba viento en popa, después de estelarizar ‘Las vías del amor’ junto a Jorge Salinas, se tomó una pausa: entre el 2003 y 2009 se enfocó en su relación con Luis Miguel y en cuidar de sus dos hijos, Miguel y Daniel.



Eso sí, el regreso de Aracely Arámbula a las telenovelas fue por la puerta grande, pues su primer proyecto tras haberse convertido en madre de familia fue ‘Corazón Salvaje’ (que puedes ver gratis en ViX), en el que le dio vida a Regina Montes de Oca.



Sin embargo, tras este melodrama, volvió a pasar algunos años sin actuar: en el 2013 protagonizó ‘La patrona’ y, tras ese protagónico, ha trabajado de manera intermitente en series de televisión como ‘El señor de los cielos’ y ‘La Doña’.



En este 2022, llegó ‘La Madrastra’, melodrama con el que ‘La Chule’ regresó a la casa donde se formó como actriz. Si bien este título se ha convertido en todo un éxito, no ha sido del todo fácil para ella, pues, como reveló a finales de octubre, estuvo marcada por la muerte de su padre.

“Había momentos en que me derrumbaba y de repente me iba al cámper, del dolor que traía no podía ni hablar fuerte (...) Yo misma sentía que no iba a poder (terminar de grabar)”, expresó en una transmisión en vivo.



A esta producción se le suma, además, el debut de Aracely Arámbula en los servicios de streaming, pues el próximo 17 de noviembre se estrenará en ViX+ ‘La rebelión’, un thriller en el que 4 mujeres aparentemente felices abandonan su vida de un día para otro y sin ninguna explicación.



¿Cuál ha sido, hasta ahora, tu telenovela favorita de Aracely Arámbula?