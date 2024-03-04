Famosos

Angélica Rivera reacciona al trabajo de Sofía Castro en ‘El Maleficio’ y ¿comete indiscreción?

Durante el final de ‘El Maleficio’, Angélica Rivera dedicó un mensaje a su hija que sembró dudas sobre si podrían pronto trabajar juntas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Angélica Rivera podría regresar con un libro, una novela o una serie, ella responde

Angélica Rivera fue de las primeras en aplaudir el trabajo que su hija Sofía Castro hizo en la telenovela ‘El Maleficio’ al lado de Fernando Colunga, Marlene Favela y un gran elenco, a través de un emotivo mensaje en el que se le habría escapado una confesión sobre su tan anunciado regreso a la actuación.

Angélica Rivera reacciona al final de ‘El Maleficio’

PUBLICIDAD

A unas horas de que se conociera el desenlace de la producción que lideró José Alberto Castro, el pasado domingo 3 de marzo, la ex Primera Dama de México se manifestó a través de su cuenta oficial de Instagram, que permanece privada, para felicitar a su primogénita por su trabajo como Vicky Montes Almazán en el melodrama.

Fue la misma Sofía quien replicó la imagen en sus historias de Instagram dónde se leen palabras de orgullo de Angélica Rivera hacía su hija.

Más sobre Famosos

Zion es hospitalizado tras sufrir accidente: ¿qué se sabe de la salud del reguetonero?
1 mins

Zion es hospitalizado tras sufrir accidente: ¿qué se sabe de la salud del reguetonero?

Univision Famosos
Eric Dane, de ‘Grey’s Anatomy’, captado en silla de ruedas: sufre enfermedad sin cura
1:13

Eric Dane, de ‘Grey’s Anatomy’, captado en silla de ruedas: sufre enfermedad sin cura

Univision Famosos
Lupillo reacciona tras ser tachado por Belinda de “irrelevante” 
0:53

Lupillo reacciona tras ser tachado por Belinda de “irrelevante” 

Univision Famosos
Asesinato de ‘Micky Hair’: revelan nuevos detalles sobre muerte del estilista de Ángela Aguilar
1 mins

Asesinato de ‘Micky Hair’: revelan nuevos detalles sobre muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Muere mamá de Nicandro Díaz a un año del fallecimiento del productor: aclaran supuesta desaparición
1 mins

Muere mamá de Nicandro Díaz a un año del fallecimiento del productor: aclaran supuesta desaparición

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”

Univision Famosos
Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y la llama “coleccionista de mentiras": esto dijo
1 mins

Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y la llama “coleccionista de mentiras": esto dijo

Univision Famosos
Hijo de Niurka reacciona a la boda de su papá Juan Osorio con Eva Daniela, 38 años menor que él
0:49

Hijo de Niurka reacciona a la boda de su papá Juan Osorio con Eva Daniela, 38 años menor que él

Univision Famosos
Florinda Meza habla sobre sketch de El Chavo y actuación de Bad Bunny en ‘SNL’: no se guarda nada
0:49

Florinda Meza habla sobre sketch de El Chavo y actuación de Bad Bunny en ‘SNL’: no se guarda nada

Univision Famosos
Florinda Meza lanza tajante opinión sobre Bad Bunny interpretando a Quico de 'El Chavo del 8' en 'SNL'
3 mins

Florinda Meza lanza tajante opinión sobre Bad Bunny interpretando a Quico de 'El Chavo del 8' en 'SNL'

Univision Famosos

"Micho. Felicidades por tu excelente trabajo, has tocado con Vicky todas nuestras emociones. Hoy en el gran final no será la excepción”, anotó.

¿Angélica Rivera podría trabajar con su hija Sofía Castro en su regreso a la actuación?
¿Angélica Rivera podría trabajar con su hija Sofía Castro en su regreso a la actuación?
Imagen Sofía Castro/Instagram

En un párrafo más, la estrella de telenovelas como ‘La Dueña’ y ‘Destilando amor’ habló de la extraordinaria actriz en la que se ha convertido Sofía a sus 27 años, ventilando la posibilidad de que “pronto” puedan compartir set de grabación.

“Eres una extraordinaria actriz, estoy muy orgullosa de ti. Ojalá algún día tenga el gran honor de trabajar contigo, siento que será pronto. Te amo con toda mi alma", escribió Rivera.

En la repuesta de agradecimiento que dio Sofía Castro a su mamá coincidió en el anhelo de trabajar juntas reafirmando la pista de un pronto regreso a la actuación de Angélica Rivera.

"Te amo, madre. Gracias por tu apoyo incondicional, por siempre estar, por estas palabras. El honor siempre será mío de compartir set contigo (es lo único que nos falta). Te amo siempre. Gracias, gracias que venga de ti es todo para mí. Yo también siento que será pronto", anotó.

¿Qué ha dicho Angélica Rivera sobre su regreso a la actuación?

Desde hace años que se habla de un regreso a la actuación de Angélica Rivera, quien se había mantenido alejada de los reflectores; sin embargo, fue a finales de enero de este año que la actriz habló sobre los preparativos de la boda de su hija Sofía y confirmó el tan anunciado regreso.

PUBLICIDAD

En la entrevista revelada por ‘De primera mano’, Angélica Rivera fue cautelosa en su respuesta al no revelar cuándo ni con qué producción sería su regreso pero confirmando que había planes concretos para hacerlo.

Relacionados:
FamososSylvia PasquelAlejandra Guzmán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD