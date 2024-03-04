Angélica Rivera reacciona al trabajo de Sofía Castro en ‘El Maleficio’ y ¿comete indiscreción?

Video Angélica Rivera podría regresar con un libro, una novela o una serie, ella responde

Angélica Rivera fue de las primeras en aplaudir el trabajo que su hija Sofía Castro hizo en la telenovela ‘El Maleficio’ al lado de Fernando Colunga, Marlene Favela y un gran elenco, a través de un emotivo mensaje en el que se le habría escapado una confesión sobre su tan anunciado regreso a la actuación.

Angélica Rivera reacciona al final de ‘El Maleficio’

PUBLICIDAD

A unas horas de que se conociera el desenlace de la producción que lideró José Alberto Castro, el pasado domingo 3 de marzo, la ex Primera Dama de México se manifestó a través de su cuenta oficial de Instagram, que permanece privada, para felicitar a su primogénita por su trabajo como Vicky Montes Almazán en el melodrama.

Fue la misma Sofía quien replicó la imagen en sus historias de Instagram dónde se leen palabras de orgullo de Angélica Rivera hacía su hija.

"Micho. Felicidades por tu excelente trabajo, has tocado con Vicky todas nuestras emociones. Hoy en el gran final no será la excepción”, anotó.

¿Angélica Rivera podría trabajar con su hija Sofía Castro en su regreso a la actuación? Imagen Sofía Castro/Instagram

En un párrafo más, la estrella de telenovelas como ‘La Dueña’ y ‘Destilando amor’ habló de la extraordinaria actriz en la que se ha convertido Sofía a sus 27 años, ventilando la posibilidad de que “pronto” puedan compartir set de grabación.

“Eres una extraordinaria actriz, estoy muy orgullosa de ti. Ojalá algún día tenga el gran honor de trabajar contigo, siento que será pronto. Te amo con toda mi alma", escribió Rivera.

En la repuesta de agradecimiento que dio Sofía Castro a su mamá coincidió en el anhelo de trabajar juntas reafirmando la pista de un pronto regreso a la actuación de Angélica Rivera.

"Te amo, madre. Gracias por tu apoyo incondicional, por siempre estar, por estas palabras. El honor siempre será mío de compartir set contigo (es lo único que nos falta). Te amo siempre. Gracias, gracias que venga de ti es todo para mí. Yo también siento que será pronto", anotó.

¿Qué ha dicho Angélica Rivera sobre su regreso a la actuación?

Desde hace años que se habla de un regreso a la actuación de Angélica Rivera, quien se había mantenido alejada de los reflectores; sin embargo, fue a finales de enero de este año que la actriz habló sobre los preparativos de la boda de su hija Sofía y confirmó el tan anunciado regreso.

PUBLICIDAD