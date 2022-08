Fernanda Castillo presumió lo mucho que ha crecido su hijo Liam: enterneció a fans en redes

Desde hace ocho años, Erik Hayser y Fernanda Castillo han protagonizado una romántica relación, la cual los ha llevado a convertirse en una de las parejas más estables y queridas de la farándula mexicana.

Como fruto de su romance, el actor de ‘Oscuro deseo’ y la protagonista de ‘Enfermo amor’, se convirtieron en padres por primera vez el 19 de diciembre de 2020; desde entonces, sus seguidores se mantienen muy atentos a las fotos y videos de su bebé.

Liam, el hijo de Fernanda Castillo y Erik Hayser, provoca suspiros en redes

Aunque la famosa se mantiene muy reservada respecto a su vida privada, algunas veces publica tiernos retratos en los que aparece con su bebé, quien celebró su cumpleaños número uno en diciembre de 2021.

Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2021, la artista de la telenovela ‘Teresa’, que puedes ver gratis en ViX, subió una fotografía en su Instagram en la que se dejó ver con una gran sonrisa.



“Pase lo que pase tú me haces sonreír, te amo tanto Liam”, fue la descripción que acompañó la imagen, la cual de inmediato recibió cientos de cariñosos comentarios por parte de usuarios de Internet.

“Me encanta esta foto”, “Bellísima”, “Amor perfecto”, “Lo más bello del mundo”, “Hermoso tu bebé”, “Ese amor sí es perfecto”, "Igualito al papá" y “Los amo”, son algunos de los mensajes que se leen al pie de la foto.

Liam

sorprendió con lo mucho que ha crecido

Como pocas veces, en agosto de 2022, la estrella de ‘Una mujer sin filtro’ publicó un video familiar en el que ella, su pareja y Liam disfrutan de un descanso frente al mar. No obstante, lo que más llamó la atención de los internautas es lo mucho que ha crecido el pequeño Liam.

“Qué hermoso Liam”, “Muero de amor”, “Soy su fan”, “Qué grande y hermoso”, “Cómo creció”, “No lo puedo creer, ese ángel está inmenso”, “Divina familia”, “Amor” y “Qué belleza”, son algunos de los mensajes, entre los que destacan los de celebridades como Maite Perroni, Alessandra Rosaldo, Adriana Louvier y Edith Márquez.



Unos días más tarde, el 28 de agosto de 2022, la artista de 40 años presumió una selfie junto a su hijo a través de sus historias en la red social. En ella se puede ver la hermosa cabellera rizada del bebé.

Además, Castillo posteó una grabación en la que se aprecia al niño jugando con una pala en la arena mientras está sentado entre sus piernas.

Fernanda Castillo habló sobre su faceta como madre

Durante una entrevista con el programa ‘Sale el sol’ el 7 de abril de 2022, la celebridad se sinceró sobre su etapa como mamá del pequeño Liam y aseveró que es algo "extraordinario".

“Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es lo más extraordinario que me ha pasado, tener este niño y poder experimentar el amor incondicional a través de él y levantarme y ver su cara y que sepa que puede contar conmigo en cualquier momento de la vida es lo mejor que me ha pasado”, admitió la artista.

Cuéntanos, ¿qué te parece lo mucho que ha crecido el pequeño? ¿A quién crees que se parece Liam, a su papá o a su mamá?