Brenda Kellerman

Ferdinando Valencia vivió momentos de angustia en el nacimiento de su bebé: su corazón latía “muy despacio”

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman vivieron momentos de angustia el día que nació su bebé tras recibir una noticia que les “heló la sangre”. El corazón de Saul “ya estaba latiendo muy despacio”.

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Por:Elizabeth González
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Video Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman sufren susto en parto de Saulo: “Una noticia nos heló la sangre”

Ferdinando Valencia presentó oficialmente a Saulo, su tercer hijo en común con la modelo Brenda Kellerman.

A través de ‘Famigovios’, su canal de YouTube, el actor reveló detalles del nacimiento de Saulo. Sin embargo, también reveló los momentos de angustia que vivió junto a su pareja tras saber que el corazón de su bebé estaba “latiendo muy despacio” y que no podría nacer por medio de un parto natural.

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“Esa noche nuevamente perdimos un poco el control. Lo que planeábamos como un parto natural, de pronto se volvió una carrera desesperada contra el reloj donde tuvimos que dejar maletas a medias, llegar a un hospital donde recibimos una noticia que nos heló la sangre”, contó.

El intérprete de 43 años compartió que, a pesar de que la modelo costarricense no presentaba malestares ni contracciones muy fuertes, ella tuvo que ingresar “de emergencia” al quirófano, ya que había “complicaciones”. Esta situación los hizo revivir lo que sucedió con Dante, su mellizo que murió.

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“Evidentemente el fantasma del pasado en esos pasillos es algo que yo tuve que ver. Teníamos miedo de que la historia se repitiera y, al menos para mí, era una historia que en esta ocasión no me dejaba tampoco respirar”, se sinceró. “Pero Dios tenía otra diferente y última palabra como siempre”, narró.

Las complicaciones en el nacimiento de Saulo

De acuerdo con Brenda Kellerman, su mayor deseo era que Saulo naciera a través de un parto natural. Sin embargo, la falta de líquido amniótico ponía en riesgo la vida del bebé.

“Terminó en cesárea, ya mi señor les contó todo (…) Acuérdense que no siempre sucede lo que uno quiere y por la salud de bebé y la mía era mejor porque bebé no iba a aguantar que fuera parto natural porque su corazoncito ya estaba latiendo muy despacio por lo mismo de que se me rompió la fuente”, contó la modelo.

“Estamos bien (…) Ahí está bebé, todo va excelente con Saulo. Su corazoncito está bien, temperatura estable. Yo, presión superbién, temperatura también, la herida ahí está”, sentenció.

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El bebé arcoíris de Ferdinando y Brenda tras la muerte de su mellizo

A finales de marzo, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman dieron a conocer que Saulo, su tercer hijo en común, había llegado al mundo. De acuerdo con los famosos, el pequeño pesó 3 kilos con 600 gramos (poco más de 2 libras) y midió 19 pulgadas.

Ferdinando Valecia y Brenda Kellerman anuncian el nacimiento de su bebé arcoíris Saulo.
Ferdinando Valecia y Brenda Kellerman anuncian el nacimiento de su bebé arcoíris Saulo.
Imagen Ferdinando Valencia/Instagram


Para la pareja, Saulo era su bebé “arcoíris más esperado” tras atravesar por la muerte de Dante en agosto de 2019.

Dante y Tadeo nacieron el 24 de abril de 2019, en un hospital de Coral Springs, Florida.

Días después, Dante fue internado porque adquirió una bacteria en la gestación, lo que le causó que el cerebro y la médula espinal se inflamaran. Luego de 23 días internado, el bebé fue dado de alta.

A finales de junio, el pequeño recayó y lo diagnosticaron con un cuadro grave de meningitis, debido nuevamente por una bacteria que le fue encontrada, lo cual empeoró, pues comenzaron los problemas en el corazón y riñones. Después de tres meses hospitalizado, Dante falleció el 3 de agosto de 2019.

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