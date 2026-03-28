univision famosos Nace el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman: así presentaron a Saulo Fedinando Valencia y Brenda Kellerman anunciaron que su hijo Saulo ya nació. La pareja compartió la noticia con tiernas fotografías del bebé.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman se convirtieron nuevamente en padres, así lo anunciaron la tarde de este 28 de marzo a través de Instagram.

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Con una serie de tiernas fotografías familiares, la feliz pareja compartió la noticia de la llegada de su bebé arcoíris.

"Bienvenido Saulo. 'No fue el azar quien te trajo a mi puerto, ni una marea que vino y se va... eres el nombre en que todo lo espero. Saulo, mi orilla, mi luz y mi paz' Saulo: Aquel que fue rogado a Dios", escribieron en la publicación.

Sin embargo, la pareja no ha revelado la fecha exacta del nacimiento, ni los detalles del parto.

Ferdinando Valecia y Brenda Kellerman anuncian el nacimiento de su bebé arcoíris Saulo. Imagen Ferdinando Valencia/Instagram

El embarazo de Saulo

El 4 de noviembre, a través de un video, Ferdinando y Brenda compartieron que estaban esperando un bebé, después de seis años de haber sufrido la tragedia de la partida del pequeño Dante, el hermano mellizo de Tadeo.

Desde entonces, la pareja documentó cada detalle del embarazo para compartirlo en sus redes sociales.

Incluso, la modelo costarricense no perdía oportunidad de presumir su 'baby bump'.

Ahora, Ferdinando, brenda y Tadeo celebran la llegada de Saulo.