Fátima Molina desaparece a los 'haters' en 3 días y Te Acuerdas de Mí se queda en horario estelar

La actriz mexicana Fátima Molina aseguró que sus 'haters' desaparecieron tras su contundente y aplaudida respuesta a que la rechacen por ser morena y que esa sea la causa de que la telenovela que protagoniza, Te Acuerdas de Mí, supuestamente no tenga éxito.

El melodrama, producido por Carmen Armendáriz, se transmite actualmente en EEUU por la señal de Univision y en México a través del canal Las Estrellas, en donde tiene el horario estelar. La historia presenta a Gabriel Soto, en el papel de Pedro Cáceres, y a Fátima Molina, en el papel de Vera Solís, como los protagonistas.

El nombre de la novela y el de la actriz acapararon los titulares y el debate público en estos días luego de que Fátima Molina reaccionó a una información difundida hace una semana en el show de radio 'Todo para la mujer'. Ahí se dijo que Televisa hizo un 'focus group' (una técnica de investigación de mercado para conocer las opiniones de un grupo de personas sobre un producto o servicio) para detectar qué estaba fallando con la historia y supuestamente el resultado fue que el aspecto físico de la protagonista no era del gusto de la audiencia. Eso habría provocado que la televisora estuviera considerando remover la producción del horario 'prime time'.

"Está empezando a peligrar la telenovela Te Acuerdas de Mí. Que hicieron un 'focus group' y que de Fátima Molina no está gustando su aspecto físico; la gente, de acuerdo a lo que comentan en la página y 'focus', (lo que expresa es que) ella no ha logrado prender como protagonista de telenovela", expresó Marco Antonio Silva, colaborador y reportero de ese programa.

Esta versión llegó a oídos de Fátima Molina durante el pasado fin de semana y para la noche del domingo 21 de febrero, reaccionó a través de sus redes sociales con una carta en la que se manifestó sorprendida de que por ser morena se ponga en tela de juicio la popularidad de la telenovela. "La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó [...] Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana'. No lo sabía", escribió en sus redes sociales.

A raíz de la información que se dio a conocer en 'Todo para la mujer', ella comenzó a recibir críticas y comentarios "ofensivos y muy crueles" sobre su físico.

Después de varios días de silencio, la actriz concedió su primera entrevista tras esta polémica para Televisa Espectáculos y fue presentada este jueves 25 en Despierta América. En ella relató la experiencia que le dejó y lo que ganó.

"Hubo un movimiento inusual en el que veo muchos mensajes de apoyo y muchos de odio y de mucho comentario ofensivo y muy cruel y es ahí en donde digo 'a ver ‘pérame, ‘pérame, ‘pérame, ¿qué está pasando?'".

Fue entonces que se dio cuenta de lo que se estaba diciendo sobre ella, no solo a partir de lo difundido en el radio, sino a través de usuarios de redes sociales. Por eso, decidió publicar la carta del domingo. Tres días más tarde, aseguró, todo, ese odio del que fue objeto, ya desapareció.

"A raíz de mi contestación, los mensajes de 'hate' desaparecieron", dijo. "He recibido mensajes en lo que me dicen: 'La verdad yo sí comenté esto y esto y esto, pero me hiciste ver que no tenía que ver una cosa con la otra'", describió.

Molina no se arrepiente de haber aceptado el protagónico en Te Acuerdas de Mí. "Nunca fue difícil para mí ni aceptar ni venir a un casting porque la verdad, te voy a ser sincera, siempre he creído en mí".

La respuesta de Fátima Molina desató una ola de apoyo entre famosos que no suele ser tan común, salvo en contadas ocasiones o cuando se unen ante la muerte de un colega. Pero la actriz consiguió la solidaridad de actores a los que ni siquiera conoce o con quienes nunca ha trabajado, como Fernanda Castillo, quien "aplaudió" su postura ante el racismo. También Fabiola Guajardo la apoyó sin tener el gusto de haber coincidido con ella en algún proyecto.

Otras voces que mostraron su rechazo ante los señalamientos en contra de Fátima Molina fueron Sebastián Rulli, Carmen Salinas, Paul Stanley y Arturo Carmona, entre otros.

La productora Carmen Armendáriz también alzó la voz y fue de las primeras en darle el respaldo a la actriz. Primero lo hizo en Twitter solo horas después de que la artista publicara la carta. Después, lo hizo en una entrevista para Hoy transmitida el miércoles 24.

"Que si me gusta, que si no me gusta la historia; hay que quitar, hay que poner; bueno, lo platicamos, pero agredir así me parece horrendo que sean tan vulgares, #Metoo, ahora con discriminación, ¿qué es esto?, ¿en dónde estamos? [...] Es absurdo. Que Fátima es una mujer sensual, lo es, que Fátima es una buena actriz, lo es. Ahora le ha tocado estar en televisión abierta y creo que tiene un precio, está fuera de lugar lo que está pagando la Fátima que quiero tanto", dijo molesta.

Gabriel Soto, coprotagonista, también habló acerca del tema: "Lo único que puedo decir de ella es que es una gran actriz, una gran compañera y la verdad es que nos está yendo muy bien en la novela".

De acuerdo con un reporte de El Universal de este jueves 25 de febrero, fuentes de la producción de Te Acuerdas de Mí afirmaron que "Televisa ha decidido que no habrá tal movimiento" en el horario en el que se transmite la novela en México, por lo que la historia "se mantiene como la estelar".

El melodrama es una adaptación original de la telenovela turca 'Gecenin Kraliçesi'. El elenco también incluye a Helena Rojo, Moisés Arizmendi, Pedro Sicard, Federico Ayos, Marisol del Olmo, Enoc Leaño, además de las primeras actrices Rebecca Jones y Ana Bertha Espín.