La productora Carmen Armendáriz considera "horrendas" y "vulgares" las críticas discriminatorias contra Fátima Molina

El 21 de febrero, Fátima Molina, protagonista de Te Acuerdas de Mí, alzó la voz para opinar sobre los señalamientos de quienes consideran su aspecto físico afecta al rating de la telenovela en México: "Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos", dijo en Twitter. Ahora, la productora Carmen Armendáriz salió en su defensa, pues considera que la están discriminando.

"Que si me gusta, que si no me gusta la historia, hay que quitar, hay que poner, bueno lo platicamos, pero agredir así me parece horrendo que sean tan vulgares, #Metoo, ahora con discriminación, ¿qué es esto?, ¿en dónde estamos?", dijo visiblemente molesta en el programa Hoy.

En el mensaje de Twitter, la actriz señaló que desconocía si Televisa cambiaría de horario el melodrama en México y externó que se acepta tal y como es: "Mucho menos tenía la idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana' [...] No soy perfecta, lo sé, pero ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante".

Armendáriz reconoció el talento y las cualidades de la intérprete de Vera: " Es absurdo, que Fátima es una mujer sensual, lo es, que Fátima es una buena actriz, lo es. Ahora le ha tocado estar en televisión abierta y creo que tiene un precio, está fuera de lugar lo que está pagando la Fátima que quiero tanto".

Carmen insistió en que las críticas tienen un tono discriminatorio y asegura que Molina se repondrá de esta experiencia: "No es un mensaje menor, no es que tengo la uña enterrada en el pie, ¡no!, estás hablando de discriminación y eso es horrendo. Lo va a superar Fátima y lo que no te mata te hace más fuerte".

Cargando Video... Te Acuerdas de Mí - Vera vio morir a su mamá Antonia tras el disparo que recibió de Fausto - Escena del día

Además, agradeció las muestras de apoyo que famosos actores le han brindado a la actriz, entre ellos Sebastián Rulli, Andrea Legarreta, Fernanda Castillo, Arturo Carmona y su compañero en la historia Gabriel Soto: "Eso a mí me sorprende también mucho, se los agradezco infinitamente y también a conductores de televisión de programas de espectáculos que también la apoyan".