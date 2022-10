Famosos que le regalaron una casa a sus papás: algunos gastaron en eso su primer sueldo

Las casas figuran entre los regalos más lujosos que los famosos les pueden hacer a sus mamás y papás y estas 6 celebridades no dudaron en complacer a sus progenitores con una residencia.

Famosos que le compraron una casa a sus papás

Francisca renovó la casa en la que creció

La conductora de Despierta América atravesó varias dificultades en su infancia. Una de ellas fueron las limitantes económicas que hacían que su madre, Doña Divina, no pudiera tener la residencia con la que soñaba.

Por ello, desde pequeña, Francisca se prometió que algún día le daría el hogar que tanto anhelaba: dos años después de ganar la corona de Nuestra Belleza Latina, lo logró.

Si bien, su mamá no aceptó cambiarse de residencia, la presentadora remodeló en su totalidad el lugar donde creció en República Dominicana.

Daniela Luján le compró una casa a sus papás en su adolescencia

La actriz inició su carrera desde una temprana edad, con telenovelas como 'El diario de Daniela', por lo que obtuvo solvencia económica antes de cumplir la mayoría de edad.

Según reveló en entrevista con ‘La Caminera’ en marzo del 2022, a los “11 o 12 años” usó sus primeros sueldos como estrella infantil para regalarles una casa a sus padres.

Galilea Montijo compró una casa a su mamá con el premio de ‘Big Brother VIP’

En la edición del 2019 de Pequeños Gigantes, la conductora se conmovió hasta las lágrimas con la historia de Giovanni, quien soñaba con poder llenar la alacena y refrigerador de su familia y hasta proveerles de una casa.

En aquella ocasión, la tapatía comentó que su reacción se debió a que:

“Yo cuando era chiquita, me pasó exactamente lo mismo. Yo cuando vi el refrigerador vacío de mi mamá, me juré que cuando fuera grande, nunca más iba a estar vacío. Y, ¿sabes qué? Se lo he cumplido”.



A inicios de octubre del 2022, Galilea Montijo reveló en un video en vivo de su cuenta de Facebook que una parte del dinero que ganó en el reality show ‘Big Brother V.I.P’ la designó para pagar el crédito de la casa que le compró a su madre.

Carlos Rivera hizo algo parecido

El cantante de ‘Digan lo que digan’ pasó por una situación similar. En el 2004 se llevó el primer lugar del concurso ‘La Academia’ y se llevó a casa 3 millones de pesos mexicanos, alrededor de 148 mil dólares.

Con ese dinero, liquidó un crédito hipotecario de su mamá, además de que compró un departamento en su natal Tlaxcala (México) para su hermana.

Por si esto fuera poco, a esta última también le pagó la carrera universitaria.

Dwayne Johnson ‘The Rock’ le ha comprado varias casas a su mamá

Cuando tenía tan solo 15 años, el actor de 'Baywatch' y su familia fueron desalojados del lugar donde vivían, lo que lo llevó a prometerle a su madre que, algún día, le regalaría una casa.

Este sueño no solo lo ha cumplido, también ha tenido la oportunidad de replicarlo en más de una ocasión. Según comentó en su cuenta de Instagram en junio del 2022:

“He sido lo suficientemente afortunado como para poder comprarle algunas casas a lo largo de los años”.



Fue precisamente en el verano pasado cuando ‘La Roca’ le obsequió a su madre, Ata Johnson, la que parece ser su última residencia, pues en la misma publicación, el luchador comentó:

“Ella me ha dicho en los últimos años ‘después de mucho tiempo viajando, quiero que este sea mi último hogar, ese es mi sueño’”.

Leonardo DiCaprio le obsequió una mansión a su mamá

En Hollywood también hay algunos ejemplos de famosos que les compraron casas a sus padres.

El actor de 'La ley del más fuerte' compró mayo del 2021 una casa para su madre. Eso sí, en su caso hubo algunos ceros más que en los anteriores.