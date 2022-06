5 actrices latinas que son trans y deslumbran con su talento (una llegó a los Premios Oscar)

Por fortuna, con el paso de los años la visibilidad de la comunidad trans ha aumentado y los famosos que pertenecen a ella hablan con orgullo de su transición y nos inspiran con su valentía.

Por eso, a continuación te compartimos a 5 estrellas latinas que son trans y están triunfando en el mundo del espectáculo.

Daniela Vega

A lo largo de su carrera, la actriz chilena ha participado en diversas series como ‘La jauría’, ‘La visita’, ‘Peace Peace Now Now’ y ‘Futura’, pero uno de sus personajes más importantes fue el de Marina Vidal en la película ‘Una mujer fantástica’.

El filme, que llegó a la pantalla grande en 2017, ganó un Premio Oscar a Mejor Película Extranjera y un Goya a Mejor Película Latinoamericana.



Al respecto, la intérprete de 33 años habló sobre la relevancia de representar a la comunidad trans en la ceremonia de los galardones más importantes en el séptimo arte.

“Es importante no sólo para mí, sino que para mucha gente que ha puesto su vida para poder generar un camino y yo en este momento estoy viviendo un espacio que se me ha otorgado, en el que mucha gente ha podido participar en el pasado y yo no quisiera dejar de pensar en esas personas”, aseveró en los Premios Oscar de 2018.

Zión Moreno

Con 27 años, Zión ya ha conseguido gran popularidad alrededor del mundo, esto gracias a su excelente trabajo en series como ‘Gossip Girl’ de HBO y ‘Control Z’ de Netflix, en la que participó junto a celebridades como Ana Valeria Becerril, Macarena García y Michael Ronda.



La hermosa joven comenzó su carrera como modelo y más tarde descubrió su amor por la actuación. A través de sus redes sociales, comparte con sus más de 900 mil seguidores algunos de sus mejores momentos y ‘selfies’, y sus publicaciones se llenan de cariñosos mensajes de sus fans.

En una entrevista para ‘Películas con Jovanny’ del 9 de julio de 2021, la famosa aseguró que su papel entre las personas latino-LGBTQ significa todo.

“Yo crecí como una pequeña niña queer latina sin ver en pantalla a alguien que se pareciera a mí. A la larga quiero utilizar esta plataforma para mostrarle a las personas y a los jóvenes (...) que no tienes que portar tu identidad a flor de piel”.

Isabella Santiago

Desde 2014, Isabella se convirtió en una de las actrices trans más populares a nivel mundial. En ese año, la modelo ganó el concurso de origen tailandés Miss International Queen.

Más tarde, en 2021, la venezolana hizo historia en la primera telenovela en español protagonizada por una mujer trans: ‘Lala’s Spa’, en la cual interpretó a una bella peluquera que, tras regresar de París, tiene que adaptarse a vivir en Colombia, su lugar de nacimiento.

Morganna Love

‘Made in Bangkok’, ‘10 Songs for Charity’ y ‘Oasis’ son sólo algunos de los filmes que la también cantante ha agregado a su lista de proyectos, los cuales comparte con sus fans en redes sociales.

Al respecto, en su cuenta de Instagram, la estrella mexicana no duda en presumir con usuarios de Internet sus mejores fotografías. Por ejemplo, el 24 de febrero de 2022 posteó una instantánea en la que aparece frente al espejo.

“La más hermosa”, “Sueños son para cumplirlos”, “Tan guapa como siempre”, “Guapísima” y “Lindo vestido fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió por parte de sus seguidores.

Victoria Volkóva

La joven además de ser youtuber, influencer, maquillista, escritora y modelo, es actriz y debutó en el séptimo arte con la película de HBO ‘Sexo, pudor y lágrimas 2’, en la que trabajó de la mano de celebridades como Susana Zabaleta, Víctor Hugo Martín, Ximena Romo y José Angel Bichir.

En más de una ocasión, la mexicana ha relatado con su más de un millón de suscriptores en YouTube, cómo ha vivido su proceso de transición y ha señalado que se descubre "todos los días".