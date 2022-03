Katy Perry y otras celebridades que tienen nombres reales completamente distintos

Ya sea por una estrategia publicitaria o por algún otro significado especial, una buena parte de las celebridades de Hollywood deciden usar un pseudónimo en sus carreras.

A pesar de eso hay veces en las que esos apodos son tan distintos a sus nombres reales que llaman la atención. A continuación te mostramos algunos ejemplos destacados de lo anterior y los motivos que tuvieron los famosos para hacerse llamar de una forma tan peculiar.

Katy Perry

La intérprete de 'I Kissed A Girl', cuyo nombre real es Katheryn Elizabeth Hudson, explicó durante una entrevista a 'The Guardian' que creó el personaje de Kate Perry durante una crisis de identidad que tuvo en su adolescencia.

"Una vez dije: 'Ok, he estado molesta toda mi infancia, así que voy a mostrarle al mundo que soy algo, que voy a hacer algo y que soy buena'. No quería ser Katheryn Hudson. Odiaba ese nombre, me daba demasiado miedo, así que decidí ser otra persona"

Marilyn Monroe

Uno de los iconos más importantes en la historia de Hollywood, protagonista de películas como 'The Seven Year Itch' fue Marilyn Monroe, cuyo nombre de nacimiento era Norma Jeane Mortenson.

De acuerdo con la revista 'Time', la actriz decidió abandonar el apellido de su primer esposo (Dougherty) debido a que un ejecutivo del estudio 20th Century Fox le dijo que se prestaba a muchas interpretaciones.

Norma Jeane sugirió el apellido Monroe, el cual proviene del lado de su madre, mientras que ese productor la bautizó como Marilyn, ya que le recordaba a una estrella de Broadway llamada Marilyn Miller.

Kit Harrington

En una entrevista para 'Glamour', el protagonista de 'Game of Thrones' reveló que sus padres no le dijeron que se llamaba Christopher Harington hasta que tuvo 11 años.

"Creo que pudieron ver que yo quería ser Kit, pero Christopher era casi una tradición en la familia. Kit es una variación de Christopher, pero no se usa con tanta frecuencia. Mi segundo nombre es Catesby"

Lady Gaga

Antes de convertirse en una estrella del pop internacional y en una actriz reconocida en Hollywood, Lady Gaga respondía al nombre de Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Stefani adoptó su nombre artístico inspirándose en la canción de Queen 'Radio Ga Ga', mismo que también usa en sus proyectos de actuación.

Natalie Portman

La actriz de 'Black Swan' nació en Israel y fue bautizada como Neta-Lee Hershlag, un nombre hebrero tradicional. Cuando su familia se mudó a los Estados Unidos en 1984, decidieron cambiar el apellido Hershlag a Portman, el cual provenía de su abuela materna, mientras que Neta-Lee se transformó en Natalie.

Bruno Mars

El cantante de 'Finesse' reveló en una entrevista para 'GQ' que si bien su nombre real es Peter Gene Hernández, durante casi toda su vida lo han apodado como Bruno, debido a su parecido con el luchador Bruno Sammartino.

En lo que respecta a su apellido, el intérprete confesó que lo cambió al inicio de su carrera para que no fuera confundido con un intérprete de música latina, por lo que eligió Mars.

Jamie Foxx

El actor ganador del Oscar en el 2004 por la película 'Ray' nació con el nombre de Eric Marlon Bishop. En una entrevista con David Letterman en el 2015 explicó que decidió tener un nombre artístico cuando comenzó a hacer comedia stand-up.

"Me di cuenta de que aparecieron como mil chicos y solo tres chicas, pero las tres chicas siempre obtenían un lugar. Así que fui a la lista y anoté un nombre unisex... Jamie Foxx"