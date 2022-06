7 famosos que tienen papás LGBT+ y se muestran orgullosos de ellos

#1 Robert de Niro

El doble ganador del Premio Oscar es hijo de artistas: la pintora y poeta Virginia Holton Admira y el pintor y escultor Robert De Niro Sr., quien se declaró gay en la década de los cuarenta, poco después del nacimiento del actor, y mantuvo una relación con el poeta Robert Duncan.

De Niro decidió honrar el legado de su papá con el documental ‘Remembering the Artist: Robert De Niro, Sr.’, el cual presenta íntimas historias del pintor como la desesperación que experimentó por su orientación sexual.



En entrevista para ‘Out’, Robert explicó que sintió una gran responsabilidad de realizar este documental y mantener vivo el legado de su padre.

“Sentí que tenía que hacerlo. Me sentí obligado. Era mi responsabilidad hacer un documental sobre él”.



#2 Lele Pons



La cantante y sobrina de Chayanne es hija de Luis Pons y Anna Maronese. Sus padres se divorciaron cuando era niña y poco después, descubrió que su papá es gay.

“Yo era muy niña cuando lo descubrí. No sabía nada y cuando lo descubrí fue un shock porque yo lo veía siempre con mi mamá y yo dije: “¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó?”, contó para ‘Ventaneando’.



La sorpresa vino acompañada con un interés por conocer más a sobre el tema y a la pareja de su papá. Hoy en día, Lele constantemente reitera el amor y orgullo que siente por su papá.

"Feliz Mes del Orgullo 🌈 Mi papá es gay y estoy más que agradecida de ser su hija!! ¡Hora de celebrar este mes! Te amo Papi"

#3 Tessa Ía y Naian González Norvind



Las hijas de Fernando González Parra (quien también es papá de Camila Sodi) y Nailea Norvind siguieron los pasos de la actriz y actualmente cultivan frutos en cine y series: Tessa Ía es conocida por su trabajo de ‘Desenfrenadas’ y ‘Después de Lucía’; Nain tiene créditos en ‘Nuevo Orden’ y ‘Sexo, pudor y lágrimas 2’

Además de tener en común la actuación, Tessa y su madre Nailea comparten la misma orientación sexual: son bisexuales. La actriz de ‘Quinceañera’ hizo pública su bisexualidad en septiembre de 2021, mientras que su hija actualmente mantiene una relación con la cantante y productora Marian Ruzzi.

De acuerdo con una entrevista que Nailea concedió a Mara Castañeda, la bisexualidad ha estado presente en su familia desde hace tiempo.

“Totalmente ad-hoc a las Norvind, la bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si mi abuela, yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar pero mi mamá era una mujer bisexual, yo pues solo me han conocido parejas hombres pero siento la bisexualidad dentro de mí”.

#4 Kendall y Kylie Jenner



Las más pequeñas del clan Kardashian-Jenner son producto del matrimonio de Kris Jenner y Caitlyn Jenner. En abril de 2015, dos años después de separarse de Kris Jenner, la atleta olímpica se declaró públicamente como una mujer transgénero y dos meses después anunció su nombre como Caitlyn.

“Estoy tan feliz después de una lucha tan larga por vivir mi verdadero yo. Bienvenida al mundo Caitlyn. No puedo esperar a que lleguen a conocerla/conocerme”, escribió en Twitter el 1 de junio de 2015.

#5 Jaz-Z



En 2018, la homosexualidad de la mamá del rapero, Gloria Carter, se hizo pública en la música de su hijo gracias a la canción ‘Smile’ del disco 4:44.

“Mamá tuvo cuatro hijos, pero es lesbiana / Tuvo que fingir durante tanto tiempo que ya es una actriz / Tuvo que esconderse en el armario, así que se medicó / La vergüenza de la sociedad y el dolor eran demasiado para soportar”.



Jaz-Z honró a su mamá con esta canción, quien lo hizo llorar cuando le confesó su verdadera orientación sexual, según contó el cantante en entrevista con David Letterman en abril de 2018.

“Lloré porque estaba muy feliz por ella porque ya era libre. Esto sucedió hace ocho meses cuando se estaba haciendo el álbum. Ella me dijo. Hice la canción al día siguiente”.

#6 Mandy Moore



En febrero de 2020, la actriz de ‘This is us’ se sinceró como nunca en una entrevista para ‘Byrdie’ y reveló que su familia es “la menos tradicional”

“Realmente nunca he hablado de esto, pero mis padres están divorciados. Mi madre dejó a mi padre por una mujer. Y mis dos hermanos son homosexuales”.

#7 Jennifer Grey



La actriz de ‘Dirty Dancing’ es hija de la cantante y actriz Jo Wilder y el ganador del Oscar Joel Grey, quienes estuvieron casados durante 24 años (de 1958 a 1982).

Décadas más tarde, en enero de 2015, Joel Wilder hizo pública su homosexualidad en una entrevista para People. En ese entonces, tenía 82 años.

"No me gustan las etiquetas, pero si tienes que ponerle una etiqueta, soy un hombre gay”.