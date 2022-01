Susana González y otras famosas a las que les llegó el amor después de una gran decepción

Las celebridades también han pasado por decepciones amorosas y demostraron su gran resiliencia al superarlo. Conoce sus relaciones pasadas y actuales.

Elsa Pataky

En el año 2006, la actriz y cantante española salió con el actor Adrien Brody (famoso por protagonizar el ‘El pianista’ en 2002).

Poco después, en el 2007, él le regaló un castillo en Nueva York con motivo de su cumpleaños. La relación parecía ir muy bien, pese a que estuvieron juntos sólo tres años.

En el 2010, Elsa Pataky le dio una nueva oportunidad al amor con el actor australiano Chris Hemsworth.

Hoy en día están casados y con tres hijos, siendo una de las parejas más sólidas del espectáculo, si no lo crees el siguiente video es la prueba.

Cargando Video... Elsa Pataky y Chris Hemsworth parecen tener una vida de ensueño, pero, ¿realmente es así?

Nicole Kidman

Kidman y Cruise conformaron una de las parejas más populares de Hollywood en 1990.

Incluso adoptaron dos nenes, sin embargo, se separaron once años luego debido a “diferencias irreconciliables”.

Posteriormente ella conoció a Keith Urban, un famoso cantante de música country que se volvió el amor de su vida y con quien ha estado casada por 15 años.

De hecho, a su lado se convirtió en madre de dos hijos.

Shakira

La cantante colombiana salió con Antonio de la Rúa entre los años 2000 y 2010; de hecho él le propuso matrimonio en 2001, pero nunca llegó a concretarse.

Él es abogado e hijo del expresidente de Argentina Fernando de la Rúa.

Tras su separación inició una batalla legal en la que Antonio exigía una compensación económica de la cantante, ya que había fungido como su “socio y consejero”.

Posterior a la tempestad vino la calma y, en 2011, Shakira inició una relación con Gerard Piqué, con quien formó una familia, con sus dos hijos: Milán y Sasha.

De hecho, en un video la artista presumió que ambos heredaron su talento para bailar, dale play para verlo.

Cargando Video... Shakira estrena bailarines: sus hijos Milán y Sasha despiertan elogios hasta de J Balvin

Katy Perry

Uno de los episodios más tristes en la vida amorosa de la cantante fue documentado en la película ‘Katy Perry: Part of me’ (2012), cuando su ex esposo Russel Brand le pidió el divorcio vía mensaje de texto antes de uno de sus shows.

Tan sólo tenía 14 meses de matrimonio y eso la sumió en una gran depresión que la llevó a terapia psicológica.

Afortunadamente, en 2016, el amor le volvió a sonreír cuando comenzó una relación amorosa con Orlando Bloom.

Cuatro años más tarde la pareja recibió a su primera hija a la que llamaron Daisy.

Susana González

La actriz mexicana pasó años buscando a su otra mitad. En 2009 enfrentó una gran polémica al mantener una batalla legal con su ex pareja Renato Malojuvera, puesto que se hizo público que no era el verdadero padre de su hijo.

Igualmente, tuvo relaciones complicadas con celebridades como Pablo Montero y Eduardo Santamarina.

Actualmente encontró el amor con Marcos Montero, un hombre 10 años menor que ella y con quien se casó en 2011; desde entonces ha gozado de un matrimonio estable.

Es así como dejó atrás su escandalosa relación con el empresario Luis Elías, padre de sus hijos.

Gisele Bündchen

La supermodelo comenzó una relación con Leonardo Dicaprio en el año 2000 y juntos duraron cinco años.

Era una pareja tan estable que muchos medios apostaron a que habría una boda.

Fue la misma Gisele comentó en entrevista para la revista ‘Porter’ (2019) que eso nunca pasó porque el estilo de vida de ambos dejó de ser compatible.

"Llegó un momento en el que tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando demasiado. Comencé a ser consciente de que había muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciéndolo. ¿Me iba a quedar sola porque quería hacer examen de conciencia mientras él seguía haciendo lo mismo? Al final, por desgracia, la respuesta fue sí".



Sin embargo, Giselle no tuvo que estar sola mucho tiempo, debido a que encontró el amor en Tom Brady, la estrella de fútbol americano que juega para New England Patriots.