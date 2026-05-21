Telenovelas

Piden orar por actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’: las adversidades siguen para la serie

Fabián Ríos compartió un sorpresivo mensaje en el que hizo una emotiva solicitud a nombre de su amigo, Francisco Bolívar, quien supuestamente atravesaría problemas de salud mental.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Carmen Villalobos habla de la tragedia de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ a casi un mes del incidente

La producción de la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ continúa enfrentando adversidades en medio de sus grabaciones.

A mediados de abril, dos integrantes del ‘crew’ perdieron la vida a consecuencia de un ataque ocurrido en el set, en Bogotá, Colombia.

PUBLICIDAD

Piden oraciones por el actor Francisco Bolívar, de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Ahora, a un mes de dicha tragedia, Fabián Ríos, quien encarna a ‘Albeiro Manrique’ en el melodrama, sorprendió al hablar de su compañero Francisco Bolívar, que interpreta a ‘Jota’.

Más sobre Telenovelas

Ni Maribel Guardia ni Ime Tuñon: famosa periodista afirma ser la nueva tutora del nieto de la actriz 
0:59

Ni Maribel Guardia ni Ime Tuñon: famosa periodista afirma ser la nueva tutora del nieto de la actriz 

Univision Famosos
Guardián de Mi Vida: Sergio Sendel y su hija actúan juntos en la telenovela y no es la primera vez
1 mins

Guardián de Mi Vida: Sergio Sendel y su hija actúan juntos en la telenovela y no es la primera vez

Univision Famosos
¿Recuerdas a ‘Guillo’ de Amores Verdaderos? Así luce ahora ¡y con mucho músculo!
0:46

¿Recuerdas a ‘Guillo’ de Amores Verdaderos? Así luce ahora ¡y con mucho músculo!

Univision Famosos
Paty Navidad dice que alertas como la del hantavirus son “‘plandemias’”: “Son parte de un plan”
0:49

Paty Navidad dice que alertas como la del hantavirus son “‘plandemias’”: “Son parte de un plan”

Univision Famosos
William Levy y su hijo encienden redes presumiendo ‘abs’ al mismo tiempo: imágenes 
0:49

William Levy y su hijo encienden redes presumiendo ‘abs’ al mismo tiempo: imágenes 

Univision Famosos
Azela Robinson explica por qué le da miedo a salir a la calle: detalla la fobia que padece
0:53

Azela Robinson explica por qué le da miedo a salir a la calle: detalla la fobia que padece

Univision Famosos
Excompañera actriz de Ludwika Paleta la acusa de “cul…” y supuestos malos modos: esto dijo 
0:55

Excompañera actriz de Ludwika Paleta la acusa de “cul…” y supuestos malos modos: esto dijo 

Univision Famosos
Ex de Alexis Ayala ‘desaparece’ en medio del divorcio del actor: esto pasó 
0:50

Ex de Alexis Ayala ‘desaparece’ en medio del divorcio del actor: esto pasó 

Univision Famosos
Ellos son los hijos de Martha Julia: uno ya roba suspiros y la otra quiere seguir sus pasos
0:58

Ellos son los hijos de Martha Julia: uno ya roba suspiros y la otra quiere seguir sus pasos

Univision Famosos
Lucero reacciona a piropos hacia su hijo y esto opina de que a él no le gusta “figurar”
1:00

Lucero reacciona a piropos hacia su hijo y esto opina de que a él no le gusta “figurar”

Univision Famosos

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene: quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor”, escribió en un mensaje de Facebook este 20 de mayo.

“Por este amor les digo: una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz. Mi deber es, desde el amor, proteger a los míos y mi nene es de los míos”, sentenció.

El colombiano afirmó que espera “que juntos pidamos a Dios” para que su amigo “pronto esté feliz, haciendo lo que le gusta”.

“Hoy, humildemente, les pido que, si juntos oramos por mi nene Panchito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre”, indicó.

“Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi Panchito hermoso”, concluyó su misiva.

Ríos incluyó en su ‘post’ una fotografía en la que aparecen los dos abrazados y sonriendo para la lente de la cámara.

Un par de días antes, él colgó en la red social otra postal, una donde le da un beso en la frente a Bolívar, y anotó en la descripción: “Pase lo que pase, siempre serás mi nene, mi ‘brother’, mi amigo. Te amo y punto”.

Fabián Ríos compartió un emotivo mensaje por Francisco Bolívar.
Fabián Ríos compartió un emotivo mensaje por Francisco Bolívar.
Imagen Fabián Ríos/Facebook

¿Qué le sucede a Francisco Bolívar?

De acuerdo con People en Español, el periodista Carlos Ochoa reveló por medio de redes sociales que Francisco Bolívar salió de ‘Sin senos sí hay paraíso’ por supuestos problemas de salud mental.

El artista fue confirmado como parte del elenco a inicios de este 2026 y el comunicador destapó que habría sido reemplazado en plenas filmaciones por otro actor.

Relacionados:
TelenovelasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Laura Bozzo
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX