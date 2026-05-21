Telenovelas Piden orar por actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’: las adversidades siguen para la serie Fabián Ríos compartió un sorpresivo mensaje en el que hizo una emotiva solicitud a nombre de su amigo, Francisco Bolívar, quien supuestamente atravesaría problemas de salud mental.



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Video Carmen Villalobos habla de la tragedia de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ a casi un mes del incidente

La producción de la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’ continúa enfrentando adversidades en medio de sus grabaciones.

A mediados de abril, dos integrantes del ‘crew’ perdieron la vida a consecuencia de un ataque ocurrido en el set, en Bogotá, Colombia.

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Piden oraciones por el actor Francisco Bolívar, de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Ahora, a un mes de dicha tragedia, Fabián Ríos, quien encarna a ‘Albeiro Manrique’ en el melodrama, sorprendió al hablar de su compañero Francisco Bolívar, que interpreta a ‘Jota’.

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene: quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor”, escribió en un mensaje de Facebook este 20 de mayo.

“Por este amor les digo: una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz. Mi deber es, desde el amor, proteger a los míos y mi nene es de los míos”, sentenció.

El colombiano afirmó que espera “que juntos pidamos a Dios” para que su amigo “pronto esté feliz, haciendo lo que le gusta”.

“Hoy, humildemente, les pido que, si juntos oramos por mi nene Panchito, Dios pronto lo tendrá de vuelta y mucho más fuerte que siempre”, indicó.

“Que Dios los bendiga, pero hoy clamo a Dios para que me bendiga especialmente a mi Panchito hermoso”, concluyó su misiva.

Ríos incluyó en su ‘post’ una fotografía en la que aparecen los dos abrazados y sonriendo para la lente de la cámara.

Un par de días antes, él colgó en la red social otra postal, una donde le da un beso en la frente a Bolívar, y anotó en la descripción: “Pase lo que pase, siempre serás mi nene, mi ‘brother’, mi amigo. Te amo y punto”.

Fabián Ríos compartió un emotivo mensaje por Francisco Bolívar. Imagen Fabián Ríos/Facebook

¿Qué le sucede a Francisco Bolívar?

De acuerdo con People en Español, el periodista Carlos Ochoa reveló por medio de redes sociales que Francisco Bolívar salió de ‘Sin senos sí hay paraíso’ por supuestos problemas de salud mental.