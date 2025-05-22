Famosos

'Fabiruchis' sufre accidente y es trasladado de emergencia al hospital: este es su estado de salud

Fabián Lavalle, ‘Fabiruchis’, contó por vía telefónica al programa ‘Vivalavi’ que sufrió una aparatosa caída tras la cuál no pudo levantarse. El presentador fue llevado al hospital de emergencia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.


Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video Lolita Ayala sobrevivió a un accidente en un helicóptero, pero le dejó secuelas de por vida

Fabián Lavalle, ‘Fabiruchis’, contó por vía telefónica al programa ‘Vivalavi’ de la cadena Multimedios que el martes 20 de mayo sufrió una caída que lo llevó de emergencia al hospital.

El accidente sucedió afuera de su casa, pues iba llegando y se bajó del coche para hacer algo en la calle. Era alrededor de las 5:30 cuando Fabián se tropezó. Fue, en sus palabras, “un tropezón tonto. Una caída muy estúpida. Me cayó todo el peso de mi cuerpo, que es bastante, del lado izquierdo”.

PUBLICIDAD

Lavalle no pudo levantarse por su cuenta, por lo que tuvieron que auxiliarlo unos vecinos de su mismo edificio. Entonces se llamó a una ambulancia que trasladó a ‘Fabiruchis’ al hospital.

Más sobre Famosos

Exnovio de Verónica Echegui “totalmente desolado” tras muerte de la actriz: "Devastado"
2 mins

Exnovio de Verónica Echegui “totalmente desolado” tras muerte de la actriz: "Devastado"

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: Lorena Rojas así presentó en TV a su hija adoptada días antes de morir 
1:00

#ArchivoFamosos: Lorena Rojas así presentó en TV a su hija adoptada días antes de morir 

Univision Famosos
Novia de Toni Costa responde a los que dicen que él "se veía mejor" con Adamari López
2 mins

Novia de Toni Costa responde a los que dicen que él "se veía mejor" con Adamari López

Univision Famosos
Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando a su cuarto hijo: fotos del supuesto embarazo
0:53

Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando a su cuarto hijo: fotos del supuesto embarazo

Univision Famosos
Pee Wee anuncia la muerte de su papá tras polémico arresto: él lo encontró sin vida
2 mins

Pee Wee anuncia la muerte de su papá tras polémico arresto: él lo encontró sin vida

Univision Famosos
Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances
1 mins

Muerte de Ariela 'La Langosta': el tiroteo en Nueva York no habría sido accidental, según avances

Univision Famosos
Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista
1:00

Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista

Univision Famosos
¿Pepe Aguilar y su familia menosprecian a su hijo mayor? Emiliano arremete contra “estos lacras”
1:09

¿Pepe Aguilar y su familia menosprecian a su hijo mayor? Emiliano arremete contra “estos lacras”

Univision Famosos
Hijo mayor de Pepe Aguilar le hace advertencia: lo acusa de tratarlo diferente a sus hermanos
2 mins

Hijo mayor de Pepe Aguilar le hace advertencia: lo acusa de tratarlo diferente a sus hermanos

Univision Famosos
Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad
0:58

Bailando y con andadera, Yolanda Andrade felicita a Thalía mientras lucha contra enfermedad

Univision Famosos

¿Cuál fue el diagnóstico de ‘Fabiruchis’?

La caída le ocasionó una fisura en el fémur y, para que Lavalle no requiera de una intervención quirúrgica, debe mantener inmovilizada la pierna.

“Tengo que tener un absoluto reposo (...). Tengo que estar mínimo tres semanas inmóvil”.

Esto, mencionó, le causa limitaciones para hacer muchas de sus actividades cotidianas. De hecho, tan solo enderezarse es "una bronca tremenda".

En la misma llamada, Fabián Lavalle admitió que al momento del accidente sufrió de un dolor “terrible” que no le desea “a nadie” y los cuidados son “muy molestos”. Sin embargo, se encuentra mejor gracias a su doctor. Lavalle le dio las gracias a sus colaboradores por la llamada y por sus buenos deseos, así como espera que no haya "malas vibras". 'Fabiruchis' dijo:

"Quiero callar a todas las malas vibras de gente que pueda inventar historias. Ahí están viendo mi radiografía. Que la verdad sí fue el fémur, ahí se ve la fisura, pero afortunadamente no pasó a más. (...) Para que no se haga más chisme porque saben que les encanta inventar".

También contó que sus compañeros del programa 'Chismorreo', que él conduce, fueron los primeros con los que se puso en contacto tras el accidente y han estado "al pie del cañón".


Relacionados:
Famososaccidente

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD