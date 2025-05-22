'Fabiruchis' sufre accidente y es trasladado de emergencia al hospital: este es su estado de salud

Video Lolita Ayala sobrevivió a un accidente en un helicóptero, pero le dejó secuelas de por vida

Fabián Lavalle, ‘Fabiruchis’, contó por vía telefónica al programa ‘Vivalavi’ de la cadena Multimedios que el martes 20 de mayo sufrió una caída que lo llevó de emergencia al hospital.

El accidente sucedió afuera de su casa, pues iba llegando y se bajó del coche para hacer algo en la calle. Era alrededor de las 5:30 cuando Fabián se tropezó. Fue, en sus palabras, “un tropezón tonto. Una caída muy estúpida. Me cayó todo el peso de mi cuerpo, que es bastante, del lado izquierdo”.

Lavalle no pudo levantarse por su cuenta, por lo que tuvieron que auxiliarlo unos vecinos de su mismo edificio. Entonces se llamó a una ambulancia que trasladó a ‘Fabiruchis’ al hospital.

¿Cuál fue el diagnóstico de ‘Fabiruchis’?

La caída le ocasionó una fisura en el fémur y, para que Lavalle no requiera de una intervención quirúrgica, debe mantener inmovilizada la pierna.

“Tengo que tener un absoluto reposo (...). Tengo que estar mínimo tres semanas inmóvil”.

Esto, mencionó, le causa limitaciones para hacer muchas de sus actividades cotidianas. De hecho, tan solo enderezarse es "una bronca tremenda".

En la misma llamada, Fabián Lavalle admitió que al momento del accidente sufrió de un dolor “terrible” que no le desea “a nadie” y los cuidados son “muy molestos”. Sin embargo, se encuentra mejor gracias a su doctor. Lavalle le dio las gracias a sus colaboradores por la llamada y por sus buenos deseos, así como espera que no haya "malas vibras". 'Fabiruchis' dijo:

"Quiero callar a todas las malas vibras de gente que pueda inventar historias. Ahí están viendo mi radiografía. Que la verdad sí fue el fémur, ahí se ve la fisura, pero afortunadamente no pasó a más. (...) Para que no se haga más chisme porque saben que les encanta inventar".

También contó que sus compañeros del programa 'Chismorreo', que él conduce, fueron los primeros con los que se puso en contacto tras el accidente y han estado "al pie del cañón".