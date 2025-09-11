‘Influencer’ sobrevive con quemaduras a explosión de pipa de gas: le “tocó estar dentro del fuego”

El ‘influencer’ mexicano conocido como J LU Barber Cervantes sobrevivió a la explosión de la pipa de gas LP ocurrida la tarde de este 10 de septiembre al oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con autoridades, el percance ocurrió a las 14:20 horas luego de que el vehículo chocara contra el muro de contención en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

El accidente ocasionó el fallecimiento, hasta ahora, de 8 personas, mientras que 94 más resultaron lesionadas, entre ellas, el creador de contenido.

‘Influencer’ J LU Barber Cervantes sufre quemaduras en explosión de pipa de gas

Por medio de su cuenta de Instagram, J LU Barber Cervantes dio a conocer que se encontraba en el lugar en el momento en el que ocurrió el fatal incidente.

Ante la cámara, instantes después de que sucediera el incendio principal, él aseguró al tiempo que mostraba las quemaduras que sufrió en el brazo izquierdo: “Está horrible”.

“En verdad creí que iba a morir”, escribió en la descripción del ‘post’ que realizó, “lamentable por toda la gente que estuvo debajo del puente”.

J LU Barber Cervantes compartió cómo se encontraba tras la explosión. Imagen J LU Barber Cervantes/Instagram

Posteriormente, en una Historia, explicó que “estaba en ‘shock’ total, con la adrenalina alta” y que “fue muy traumante la escena”.

“No sentía tanto ardor en el momento que publiqué los videos, pero ya estoy en el hospital atendiéndome”, añadió.

Con fotografías, evidenció que su brazo y mano quedaron lesionadas, por lo que le fueron tratadas y vendadas.

“Fui de los últimos que continuó el camino y me tocó estar dentro del fuego intenso. Es horrible no respirar y sentir una temperatura que te revienta la piel”, detalló.

“Yo alcancé a bajar para correr de regreso cuando caí al asfalto”, recordó acerca de lo que pasó, “algo me levantó para seguir”.

Cervantes no ha comentado si ya fue dado de alta o si permanece internado, pero aseveró que sus laceraciones “no” son “tan graves”.