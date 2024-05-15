Al borde de las lágrimas, exconductor de Hoy confiesa que no puede ver a sus hijos y hace suplica

En 2021, Reynaldo Rossano, exconductor de Hoy, dio a conocer que tras 15 años de matrimonio se divorció de Karla Arreola. Fruto de su relación, procrearon a sus dos hijos, por quienes ahora el actor dice estar pasando difíciles momentos.

'El Papirrín' contó en entrevista con Venga la Alegría que desde hace un año no tiene contacto con los adolescentes y casi al borde de las lágrimas aseguró que “la mamá de sus hijos les envenenó la mente”, pues no sabe por qué sus hijos “no quieren verlo”.

“Es muy triste, porque yo extraño a mis hijos. Yo quiero ver a mis hijos no por tener una pensión, no por tener un beneficio económico, yo los quiero ver porque extraño abrazarlos, extraño a mis hijos”, indicó el pasado 14 de mayo.

El presentador lanzó una súplica a sus hijos, señalando que los extraña mucho y que su única intención es volver a tener contacto con ellos.

“Que los amo, que los extraño, que me hacen falta en mi vida, que quiero que estén conmigo, que no crean todo lo que les dicen”, comentó.

El comediante afirmó que tras su divorcio sus hijos se volvieron “un arma económica” para que su ex “tenga un mayor ingreso”.

¿Reynaldo Rossano quiere sacar a sus hijos de su casa?

Reynaldo Rossano también habló sobre su situación con Flor Rubio en su canal de YouTube, donde aclaró algunos rumores. El actor aseguró que sí da pensión y que es mentira que quiera sacar a sus hijos de la casa en la que viven.

“Sí doy pensión, no los quiero sacar de su casa. La mamá de los niños tiene un juicio con la persona que es la dueña de la casa y ella es la que la quiere sacar, yo no soy el dueño de la casa”, aclaró.

Sobre cuándo comenzaron las diferencias con su exesposa, 'El Papirrín', dice que todo se complicó luego de que sus hijos le confesaron ciertas situaciones que viven con su mamá, las cuales él denunció ante las autoridades.

“Yo siempre he tenido una buena relación con mis hijos, ellos me comentaron inconformidades que tenían con su mamá… Son cosas graves y tuve que levantar una denuncia por abuso infantil, no estoy hablando de cosas sexuales, esa denuncia no procedió porque los niños ya no corroboraron lo que yo dije porque tienen miedo y viven con ella”.

Poco a poco, la relación comenzó a complicarse, pues Arreola le exige una suma muy alta como pensión alimenticia, la cual él no puede pagar.

“Que no da dinero, es muy delicado, yo le he demostrado al juez que sí doy dinero, no lo que la señora quiere, porque ella quiere algo que yo no puedo cumplir en este momento, ella está aferrada a esa cantidad”.

Esta situación provocó que los hijos de Reynaldo Rossano “lo bloquearan y estén molestos” con él por su presunto incumplimiento con la ayuda económica que les da.

Al ser cuestionado por qué no tiene dinero, el comediante afirmó que aunque sí trabaja, está en “un proceso legal en el que no puede cobrar nada”, por lo que sus únicos ingresos para ayudar a sus hijos y subsistir son “cosas informales, en las que no se expide un recibo”.

El exconductor de Hoy enfatizó que su único objetivo es ver a sus hijos y mejorar la relación con la madre de los adolescentes.