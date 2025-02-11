Hijos de Reynaldo Rossano 'El Papirrín' no desean verlo: "Siempre los voy a querer"

Video Hijo de Ricky Martin llora dura pérdida: esto le pasó a ‘Tino’, uno de sus mellizos

Reynaldo Rossano, mejor conocido como 'El Papirrín', compartió en 2024 que tenía un año sin ver a sus dos hijos menores, a quienes procreó durante su matrimonio con Karla Arreola, de quien ya se divorció.

Ahora, el comediante y exconductor del programa Hoy, contó que los adolescentes "no tienen interés de convivir con él", por lo cual sigue sin poder estar con ellos.

" Ya van a ser 2 años sin verlos. Sí hubo una época en que estuve muy triste, sin entender por qué. En la actualidad, ya simplemente dejo que las cosas sucedan. Es como un duelo", dijo en entrevista con TVNotas.

Rossano señaló que ha tomado terapia para sobrellevar la situación y espera que sus hijos, quienes pronto cumplirán 18 años, puedan tomar sus propias decisiones.

"Dejaré que el tiempo haga lo suyo, respetando lo que ellos decidan. Ya están grandes, saben lo que deciden, lo que piensan y ni modo", dijo.

Reynaldo Espera volver a ver a sus hijos, sin embargo, está consciente de que depende de ellos, incluso, ya ha intentado acercarse a ellos.

" Han expresado que no tienen interés en convivir conmigo. Espero que la vida les haga entender mi parte. Si en algún momento el tiempo nos vuelve a juntar, está muy bien, y si no, que sepan que siempre los voy a querer. Ya lo solté. No es una decisión que dependa de mí", contó a la revista.

Reynaldo Rossano y su exesposa Karla Arreola. Imagen Mezcalent

¿Por qué Reynaldo Rossano 'El Papirrín' no ha visto a sus hijos?

El comediante, quien fue parte del elenco del programa 'La Hora Pico', que puedes ver en ViX, compartió que la cuestión económica ha influido, pues no puede cumplir con la cantidad que debe dar a sus hijos de manutención.

"Todavía estamos en proceso de ajustar según la situación actual. Yo sigo proporcionando una pensión de acuerdo con las posibilidades que tengo en la actualidad. Mi situación ahora no es la misma que la de hace algunos años, pero no dejo de dar dinero. Tal vez no cumplo con la cantidad que ella desearía, pero no dejo de dar", dijo a la revista.

Señaló que la actuación ya no es su principal ingreso, ahora es comerciante.

"No tengo los ingresos de hace tiempo, pero siempre estoy apoyándome en otras actividades, no solo del medio artístico. Me dedico de pronto a ventas, al comercio informal".

Además de los hijos que tuvo con Karla Arreola, Reynaldo tuvo otro en su primer matrimonio con María de la Luz Monzalvo, el joven de 30 años se llama Diego Ponce de León Monzalvo, con quien mantiene una buena relación.