Reynaldo Rossano ‘El Papirrín’ tiene tres hijos: el mayor enfrentó la muerte de su madre a los 15 años

Reynaldo Rossano se hizo famoso por su participación en programas de comedia como ‘La hora pico’ y ‘La parodia’, así como por su papel como conductor en el programa ‘Hoy’ en 2005.

La vida del comediante no ha sido fácil. Reynaldo Rossano tuvo que dejar la preparatoria para mantener a su familia. A los 18 años, se casó con María de la Luz Monzalvo y tuvo un hijo llamado Diego Ponce de León Monzalvo un año después.

Diego es su hijo mayor

Aunque su matrimonio con su novia de la preparatoria duró solo seis años y terminó en buenos términos, Reynaldo Rossano tuvo que separarse de su hijo, ya que María de la Luz se mudó a Aguascalientes después del divorcio. Sin embargo, en 2010, una tragedia afectó sus vidas.

“ Ella falleció en un accidente automovilístico (…) Unas personas borrachas que venían (en carretera) de un partido de béisbol en una pick up envisten el coche donde ella iba (…) El conductor y ella que venían en el mismo lado mueren", contó el comediante en el programa ‘En compañía de…’, en 2015.

Diego solía acompañar al Papirrín a su trabajo. Imagen Diego Ponce de León / Instagram



En ese momento, Diego tenía 15 años, y Reynaldo le dio la devastadora noticia de la muerte de María de la Luz.

“Para mí fue un dolor de verdad terrible, hasta la fecha me sigue doliendo que se haya ido ella, de verdad era una gran amiga para mí, me duele que Diego no tenga a su mamá, es algo muy duro la verdad”, relató.

La convivencia con su madrastra no fue fácil

Después de la muerte de su esposa, el hijo mayor de Reynaldo Rossano se mudó a la Ciudad de México para vivir con él. El comediante ya había formado una nueva familia con Karla Arreola, madre de sus dos hijos menores.

“Llegar a una familia estructurada siempre es un desajuste para todo mundo (…) La relación entre ellos (su hijo y su esposa) no fue fácil, Diego venía dolido. Venía enojado con el mundo, con una pena muy grande y pues no tuve yo el conocimiento, la capacidad, la sensibilidad para poderlo guiar de la manera correcta”, relató.

Diego solía pasar Navidad en casa de su papá. Imagen Diego Ponce de León / Instagram



Diego Ponce de León, con entonces 19 años, regresó a Aguascalientes para vivir con sus abuelos, donde reside actualmente.

Diego Ponce De Leon Monzalvo es atleta, entrenador y nutriólogo especializado en estética. En 2021 se casó con Mafer Robles y el 19 de julio de 2023 se convirtió en padre de una niña de nombre Sara, haciendo que ‘El Papirrín’ debutara como abuelo a sus 49 años. Ahora el hijo mayor de El Papirrín tiene 30 años.

Sus dos hijos con Karla Arreola

En julio de 2021, Reynaldo Rossano confirmó su separación de Karla Arreola, pero se sabe poco sobre sus dos hijos menores.