Bárbara Torres celebrará los XV años que nunca tuvo y 'Albertano' será uno de sus chambelanes

La actriz que dio vida a la famosísima Excelsa en la serie La Familia P. Luche, Bárbara Torres, celebrará este viernes 6 de mayo, a sus 51 años, la fiesta de XV años que nunca tuvo.

Ya que en su natal Argentina no se celebra cumplir 15 años como ocurre en México (país en el que radica desde 2002), Bárbara no se quiere “quedar con las ganas” de tener su fiesta tradicional.

“No tuve fiesta, siempre fui medio rara y rebelde, entonces en lugar de fiesta de XV con vestido, tuve fiesta de antro, y cuando llegué a México dije: '¡esto está divino!', entonces ahí vamos con la fiesta con todo”, comentó la actriz ante reporteros de diversos medios.

A la fiesta de XV años están invitadas más de 300 personas, entre ellas grandes celebridades que son amigos cercanos de Bárbara y que serán, como dicta la tradición, padrinos de lujo.

“Tenemos padrinos, son como cinco que van a subir al escenario, pero luego gente que ha colaborado son un montón, súper buena onda. La madrina de corona, el padrino de zapatos, el de vestido, los padrinos de comida”, detalló.

Bárbara aseguró que en su evento, el cual se realizará en un famoso salón de la Ciudad de México, “no va a faltar nada de lo que hay en una fiesta de XV años”, por lo que hasta “padrino borracho” habrá.

“El banquete es: empanadas, chorizo, chistorra, y luego es carne con papas fritas, y el pastel de ocho pisos”, dijo sobre la comida que disfrutarán sus invitados.

¿Quiénes serán los chambelanes de Bárbara Torres en su fiesta de XV años?

Desde hace algunos días, Bárbara Torres afina todos los detalles de su fiesta de XV años, incluyendo el vals que bailará con sus chambelanes, con quienes ayer realizó uno de los últimos ensayos.

“Como chambelanes [están]: ‘Albertano’, Carlos Espejel, Salvador Zerboni, Johan Rodríguez y Pedro Prieto”, contó la protagonista de la serie ‘Lorenza’ a TVNotas.

El gran ausente en la celebración será Eugenio Derbez, quien le dio una de sus primeras oportunidades laborales a Bárbara, ya que estará trabajando.

Por su parte, Raquel Garza, Lorena de la Garza y Mariana Echeverría serán las damas de Bárbara, quien no ha dado a conocer cómo será su vestido de XV años, confeccionado por Rafael Couture.

“Me probé tantos vestidos, que me encantaron todos; me sentí princesa, me remonté a esa edad, a esa ilusión de los quince... ¡me emocioné más que cuando me probé mi vestido de novia!”, relató.

Bárbara Torres desea celebrar la vida

Si bien celebrar una fiesta de XV años teniendo 51 no es algo común, Bárbara Torres dio a conocer que hacerlo es su manera de cumplir un gran sueño y también agradecer por la vida.

“Justamente; con todo lo que hemos pasado en el mundo, me di cuenta de que la vida es cortita... ahorita estamos y mañana, literal, ya no. Quiero que mis invitados se diviertan un rato, que haya alegría”, dijo a la publicación mexicana.