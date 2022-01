Marilyn Manson violó a Evan Rachel mientras hacían un video musical: ella dio nueva información

En 2007, Marilyn Manson y Evan Rachel Wood hicieron pública su relación amorosa, la cual causó polémica debido a que en ese momento la actriz tenía 20 años y él, 38. La pareja estuvo tres años junta e incluso llegó a comprometerse, pero más tarde anunciaron su rompimiento.

Años después, la protagonista de la serie 'Westworld' decidió hablar sobre el abuso físico y mental que recibió por parte de una de sus exparejas, de la cual se desconocía el nombre. Esto ocurrió un poco después de que estallara el movimiento #MeToo.

El año pasado, a principios del mes de febrero, Rachel Wood se armó de valor para exponer el nombre de su agresor: Brian Warner, es decir, Marylin Manson. Vía redes sociales, compartió un contundente mensaje.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavó el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Me harté de vivir con miedo a las represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que permitieron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".

Evan Rachel d

io detalles sobre la violación que sufrió

Nuevamente, la actriz de ahora 34 años compartió información sobre su sufrimiento al estar a lado del cantante, esta vez mediante el documental 'Phoenix Rising', el cual se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2022 que inició hace menos de una semana.

El material que consta de dos partes, narra la traumática experiencia de Evan Rachel, quien afirma haber sido violada por su entonces pareja cuando filmaban el video musical "Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)" y enfatizó que "estaban haciendo cosas que no eran lo que le habían propuesto en un inicio".

"Hablamos de una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras comenzaron a grabar, comenzó a penetrarme de verdad. Yo nunca había accedido a eso. Soy actriz profesional; He estado haciendo esto toda mi vida; Nunca había estado en un set tan poco profesional en mi vida hasta este día. Era un caos total y no me sentía segura. Nadie me estaba cuidando. Fue una experiencia realmente traumatizante filmar el video. No sabía cómo defenderme ni sabía cómo decir que no porque me habían condicionado y entrenado para nunca responder, solo para seguir adelante. Me sentí repugnante y como si hubiera hecho algo vergonzoso, y me di cuenta de que la tripulación estaba muy incómoda y nadie sabía qué hacer. Me obligaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos. Fue entonces cuando se cometió el primer crimen contra mí y esencialmente fui violada en cámara."



También la activista feminista declaró que Manson no solo la lastimó de manera física, pues tenía actitudes que afectaban su salud mental como aislarla de su familia, de acuerdo al portal Pitchfork.

No fue la única que lo acusó, pero se manifestó inocente

Las primeras declaraciones que hizo la actriz de Manson fueron negedas por él mismo en Instagram, mencionando que en sus relaciones amorosas siempre ha existido el consentimiento.

"Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes para la controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido totalmente consensuales con... compañeros de mentalidad. Independientemente de cómo, y por qué, otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad".

Esta no fue su única acusación de violencia física, pues tras el testimonio de Evan Rachel Wood, también lo señalaron otras mujeres como la modelo Ashley Morgan Smithline y la participante de 'Juego de Tronos', Esmé Bianco.

Aunque la policía ha estado investigado este caso desde el año pasado, Manson no ha sido sido declarado culpable o inocente, por lo que el documetal 'Phoenix Rising', podría ejercer presión para esclarecer si será acredor a una sentencia o no.