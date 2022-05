Eugenio Derbez insistió en que una actriz de ‘El Valet’ fuera “güera de ojos azules”: la razón

Eugenio Derbez sigue encantando a Hollywood con sus películas. El pasado 27 de marzo, el comediante mexicano subió al escenario de los premios Oscar para celebrar que ‘CODA’, en la que tuvo un papel secundario, ganó en la categoría de Mejor Película.

Ahora, el actor regresó a las pantallas grandes con una cinta que produjo y protagonizó, ‘El Valet’.

La trama inicia con una fotografía: Olivia Allan, una superestrella de Hollywood es captada por los paparazzis saliendo con un millonario casado y, para no afectar su reputación, contrata al aparcador de carros que accidentalmente también fue retratado a su lado para fingir que tienen una relación.

En medio de su farsa, los dos desarrollan un verdadero vínculo que lleva a la diva a mirar con otros ojos el esfuerzo de los trabajadores que tantas veces da por sentado.

Esta cinta se estrenó el pasado 20 de mayo en plataformas de streaming.

Eugenio Derbez quería una actriz rubia y de ojos claros para su película ‘El Valet’

La coprotagonista del mexicano es Samara Weaving, una intérprete y modelo de origen australiano. En entrevista con el programa ‘Sale el Sol’, el comediante expresó que, desde que se planteó este ‘remake’, buscó que su dupla cumpliera con un perfil específico: “güera de ojos azules”.

Incluso, tuvo que enfrentarse con el estudio por defender los requisitos que puso para la actriz que sería su compañera de reparto. Según comentó:

“En algún momento me dijeron ‘Oye, ¿y por qué no una actriz afroamericana? ¿Y por qué no Eva Longoria?’ (...) Fueron muy insistentes, no sabes cuántas veces fue el pleito de ‘¿Y esta actriz?’, y yo ‘No. Güera de ojos azules’”.



La razón detrás de su decisión fue que deseaba plasmar el “choque de dos mundos”, una diva estadounidense y un valet mexicano.

Este fue el mismo motivo por el que rechazó incluir a Eva Longoria entre su elenco: al tratarse de una latina, no creyó que reflejara la oposición que deseaba.





La película ‘El Valet’ fue la última película de Carmen Salinas

A pesar de que Eugenio Derbez se negó a incluir a una latina como protagonista de su nueva película, sí contó con la participación de una de las leyendas más importantes del cine mexicano, Carmelita Salinas.

En la ficción, la actriz que falleció el pasado diciembre interpreta a su mamá, quien se dedica de lleno al cuidado de su familia y quien atestigua el ascenso a la fama de su hijo.