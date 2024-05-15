Eugenio Derbez será Drácula en 'Y llegaron de noche': todo sobre la serie de comedia de ViX

Video Eugenio Derbez sufrió durante años para alcanzar el éxito: así pasó de ayudante de Chabelo a brillar en Los Oscar

Si bien Eugenio Derbez ha triunfado en años recientes en el cine mexicano y en Hollywood, hace más de una década que no trabaja en una comedia televisiva con un guion en español; el último de sus proyectos de este tipo fue La Familia P.Luche. Esto está a punto de cambiar gracias a la serie de ViX ‘Y llegaron de noche’.

Eugenio Derbez protagonizará serie como Drácula: así será ‘Y llegaron de noche’

El pasado 14 de mayo se anunció que Eugenio Derbez encabezará la serie de ViX ‘Y llegaron de noche’. La trama ofrecerá una mirada única a la creación de la versión en español de la película de terror ‘Drácula’ de 1930, que se filmó al mismo tiempo que la versión en inglés, pero de noche. Cuando Bela Lugosi y el resto de los actores de la cinta acababa sus turnos, otro elenco y equipo llegaba a estudios Universal para usar los mismos escenarios y vestuarios, pero rodaban en español.

La historia estará protagonizada por Eugenio Derbez. Aunque aún no se revelan más nombres del reparto, Ben Odell, CEO de la productora 3Pas Studios, que también trabaja en la serie, prometió que contará con la participación de algunos de los comediantes más talentosos de México.

'Y llegaron de noche', serie de Eugenio Derbez en ViX. Imagen ViX



El guion de ‘Y llegaron de noche’ fue escrito por Rob Greenberg y Bob Fisher (‘The Valet’ y ‘Overboard’).

El anuncio de ‘Y llegaron de noche’ vino acompañado de las primeras imágenes de la serie de ViX, en la que se ve a Eugenio Derbez caracterizado como Drácula.

De momento, no se tiene una fecha de estreno estimada para la serie.

‘Drácula’, la película de 1930 cuya historia contará la serie ‘Y llegaron de noche’

La cinta está basada en la popular novela ‘Drácula’ de Bram Stoker y cuenta la historia del abogado Renfield, quien viaja a Transilvania para visitar al conde Drácula, pero termina drogado por él y se convierte en su esclavo.

La película en español contó con el talento latino de Carlos Villarías como el conde Drácula, Pablo Álvarez Rubio como Renfield, Eduardo Arozamena como el profesor Van Helsing, Carmen Guerrero como Lucía Weston y Lupita Tovar como Eva. La dirección de la película en español corrió a cargo de George Melford.

Según la crítica, la versión en español de ‘Drácula’, que se filmó del atardecer al amanecer en Universal, es superior a la versión en inglés.