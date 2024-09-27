Eugenio Derbez responde a críticas por compartir memes de Belinda con Cazzu y Ángela Aguilar

Video ¿Eugenio Derbez se burla de Belinda tras su caída en plena pasarela? Esto hizo el actor

El actor y comediante Eugenio Derbez ya reaccionó a las críticas recibidas por los memes que compartió recientemente en sus redes sociales, en los que aparecen las cantantes Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar.

Derbez, conocido por su sentido del humor y su presencia activa en plataformas digitales, publicó varios memes que rápidamente se volvieron virales. Sin embargo, algunos seguidores y críticos consideraron que los estos eran inapropiados y ofensivos hacia las artistas.

Eugenio Derbez aclara que solo "es una broma"

"Es una broma y lo hago con mucho cariño. Quiero mucho a Belinda y quiero mucho a todo mundo, es nomás una broma", explicó.

El esposo de Alessandra Rosaldo cree que los "medios" influyen en la reacción de los internautas a sus bromas, "ya lo que pasa es que luego los medios les gusta jalar y entonces: 'Eugenio Derbez criticó...', no, era nada más un chiste del Diablito y ya".

"Hay que reírnos, todo mundo se ofende de todo", finalizó sobre el tema.

¿Qué broma hizo Eugenio Derbez sobre Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar?

En su primer post sobre lo ocurrido a Belinda, Derbez compartió un video donde se ve a su icónico personaje, el Diablito, presionando el botón rojo y simulando que provocaba la caída de la cantante.

Eugenio Derbez compartió memes de la caída de Belinda y recibió críticas. Imagen Eugenio Derbez/X